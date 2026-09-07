Riardo entra in Wikipoesia per invito del Console Melinda Miceli

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Riardo entra in Wikipoesia, portando con sé la storia di una comunità antica, il fascino del suo borgo e un patrimonio monumentale e artistico che merita di essere conosciuto e valorizzato.

L'ingresso nel grande percorso dedicato alla poesia rappresenta un'occasione importante per raccontare Riardo attraverso una nuova prospettiva, quella dell'incontro tra la forza delle parole, la memoria della storia e la bellezza dei suoi monumenti.

La poesia, infatti, non vive soltanto nelle pagine di un libro, ma è evocata dalle pietre di un castello, dagli affreschi di una chiesa, nelle piazze di un borgo antico e nei paesaggi che accompagnano da secoli la vita di una comunità.

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A dominare il borgo è il Castello di Riardo, una delle più importanti testimonianze storiche del paese. Le sue origini vengono ricondotte all'epoca longobarda e la sua posizione sulla sommità della collina racconta la funzione strategica e difensiva che ebbe nel corso dei secoli.

Rappresenta ancora oggi uno dei simboli più forti dell'identità riardese. Le sue strutture, la torre maestra, le antiche mura e gli elementi architettonici che richiamano le diverse epoche della sua storia fanno del monumento una pagina di pietra che tramanda il passato del territorio.

Dall'alto, lo sguardo si apre sul paesaggio circostante, creando un dialogo suggestivo tra la storia umana e la bellezza della natura.

Tra i monumenti più preziosi di Riardo occupa un posto speciale la Chiesa di San Leonardo, custode di importanti testimonianze artistiche.

L'edificio conserva tracce di una storia lunga e complessa. La sua struttura racconta trasformazioni avvenute nel corso dei secoli e presenta elementi architettonici di grande interesse. Il portale in stile gotico-catalano, le arcate e le testimonianze conservate all'interno contribuiscono a rendere questo luogo uno dei principali punti di riferimento del patrimonio culturale riardese.

Particolarmente significativi sono gli affreschi medievali e trecenteschi, che rappresentano una preziosa testimonianza della sensibilità artistica e religiosa del passato.

Le immagini dipinte sulle pareti sembrano custodire parole silenziose, racconti che attraversano il tempo e che oggi possono trovare una nuova voce anche attraverso la poesia.

Un altro importante punto di riferimento del patrimonio religioso e artistico del paese è la Chiesa di Santa Maria a Silice, chiesa madre della comunità.

La chiesa custodisce opere e testimonianze di grande valore per la memoria religiosa di Riardo. Tra queste si ricordano la statua della Madonna della Stella, pregevole opera di scuola napoletana giunta nel paese intorno alla metà del Settecento, e la statua lignea di Sant'Antonio Abate, legata a una significativa pagina della storia della comunità.

Santa Maria a Silice le cui mura custodiscono la memoria delle generazioni che hanno vissuto, pregato e costruito nel tempo l'identità del paese, è un monumento della devozione popolare, nelle immagini sacre e nella capacità di trasformarsi in memoria collettiva.

Tra le bellezze artistiche più importanti del territorio si distingue il Santuario della Madonna della Stella, luogo di fede e di grande interesse storico e artistico.

L'antica cappella, risalente alla seconda metà del primo millennio, custodisce un patrimonio pittorico di straordinario valore. Gli affreschi medievali presenti nel santuario costituiscono una delle più antiche testimonianze pittoriche della Terra di Lavoro.

Le diverse immagini e stratificazioni artistiche raccontano secoli di storia, fede e cultura. In particolare, le pitture più antiche risalgono all'XI secolo, mentre altri cicli decorativi sono riconducibili ai secoli successivi.

Il Santuario della Madonna della Stella rappresenta quindi uno dei luoghi nei quali Riardo mostra con maggiore intensità la profondità delle proprie radici.

Riardo non è soltanto un insieme di singoli monumenti ma un luogo dove è lo stesso centro storico a costituire un patrimonio di grande valore.

Il borgo si è sviluppato nel corso dei secoli attorno alla presenza del castello e conserva ancora oggi la struttura e il fascino di un antico insediamento collinare. Strade, edifici, scorci e testimonianze architettoniche contribuiscono a creare un paesaggio urbano nel quale la storia è ancora visibile.

Camminare per Riardo significa attraversare un luogo nel quale passato e presente sono in relazione.

L'ingresso di Riardo in Wikipoesia assume un significato che va oltre la semplice partecipazione a un progetto culturale. Nasce dall'invito del Console di Wikipoesia Dott.ssa Melinda Miceli scrittrice e storica, nota per aver scritto ben 20 opere istituzionali sul territorio e almeno 3000 articoli su città e borghi italiani, monumenti ed opere d'arte. La scelta di Melinda Miceli ricade sempre su luoghi dove la Poesia può fondersi con la forza della storia ed il magnifico silenzio dell'arte.

Il Sindaco dott. Armando Fusco ha espresso un sentito ringraziamento alla dott.ssa Melinda Miceli, critico d'arte, Accademico emerito e Console internazionale di Wikipoesia, per l'impegno e la collaborazione che hanno permesso il raggiungimento di questo significativo risultato.

"L'ingresso nella rete Wikipoesia sottolinea il Sindaco, rappresenta un ulteriore strumento per valorizzare la nostra identità territoriale e rafforzare il ruolo della cultura come ponte tra comunità, generazioni e popoli".

Riardo un nido di pietra e torri, di memoria medievale, arroccato nel tempo, possiede ancora una sua voce, ed il battito di una sola campana, lega mille destini sotto lo stesso cielo.

Dott.ssa Melinda Miceli Critico d'arte