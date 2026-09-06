A Palazzo con lo scrittore: buona la prima con il filosofo Gennaro Carillo

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La nuova edizione di A Palazzo con lo Scrittore si è aperta sotto il segno della riflessione filosofica. Nella splendida cornice di Villa Leone a Lamezia Terme, un pubblico numeroso, attento e competente ha seguito il dialogo tra il filosofo Gennaro Carillo e il direttore artistico Raffaele Gaetano, centrato su un tema cruciale: la Temperanza.

Carillo ha saputo guidare i presenti in una riflessione profonda, dimostrando come il valore della Temperanza sia oggi più che mai attuale. La serata è stata introdotta dai saluti della padrona di casa Angela Graziano. Giancarlo Davoli ha letto passi sul tema. Una partenza con il botto per la rassegna, che conferma la fame di cultura di qualità sul nostro territorio.

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Il prossimo appuntamento è fissato sabato 12 settembre alle ore 18.00. Nell’occasione la rassegna farà tappa nella suggestiva location del Convento dei Cappuccini di Nocera Terinese. Ospite della serata sarà il noto storico dell’arte Fabio Isman, che affronterà l’intrigante tema “L’arte razziata dai nazisti”.

Un incontro certo imperdibile per tutti gli appassionati di storia e di arte. Si ricorda che la partecipazione è solo su prenotazione.