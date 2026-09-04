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Estate a Casa Berto, il gran finale tra l’eredità di Berto e le nuove voci della narrativa italiana

Il 4 settembre musica e teatro rileggono l’opera dello scrittore. Il 5 settembre i cinque finalisti e la proclamazione del vincitore del XXXIII Premio Letterario Giuseppe Berto

RICADI (VV) – Dalla scrittura di Giuseppe Berto alle voci che si affacciano oggi sulla scena letteraria italiana. Estate a Casa Berto entra nelle ultime due giornate dell’XI edizione, venerdì 4 e sabato 5 settembre, con musica, teatro e il XXXIII Premio Letterario Giuseppe Berto, dedicato alle opere prime di narrativa.

Dopo aver esplorato, nelle prime due giornate, il rapporto di Berto con il Sud, le inquietudini e le nevrosi de “Il male oscuro” e, con “Anonimo veneziano”, l’amore, la malattia e il confronto con la fine, il festival si addentra ora in altri territori della sua scrittura: il dubbio, la fede, la colpa e il destino che attraversano “La gloria”. Il percorso approderà poi, nella giornata conclusiva, all’incontro con le cinque nuove voci finaliste del Premio che porta il suo nome.

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«Sono giornate intense, nelle quali stiamo cercando di far emergere ogni volta un Berto diverso, attraverso la letteratura, il teatro, il cinema e la musica – spiegano i direttori artistici Antonia Berto e Marco Mottolese –. In un’edizione interamente dedicata a lui, siamo particolarmente felici di ospitare proprio nella giornata conclusiva il Premio Letterario Giuseppe Berto: un finale che mette insieme la sua eredità e cinque nuove voci della narrativa italiana».

Venerdì 4 settembre, alle 18.30, sarà DAP – Andrea D’Apolito a presentare “Musiche per Giuseppe Berto”, un progetto originale costruito come dialogo sonoro con la scrittura, i paesaggi e le inquietudini dell’autore. Dopo il precedente lavoro dedicato a Stromboli, D’Apolito torna a Casa Berto con una nuova ricerca musicale pensata espressamente intorno all’opera dello scrittore.

Alle 21.30 il programma prosegue con il teatro e Pietro Faiella in “Secondo Giuda”, produzione Teatro Mobile, tratto da La gloria, l’ultimo romanzo di Berto. Al centro, la figura di Giuda e il suo tormentato rapporto con Cristo, riletti attraverso uno dei testi più complessi e radicali dello scrittore: una riflessione sul dubbio, sulla fede, sulla colpa e sul destino, restituita sulla scena in tutta la tensione della pagina bertiana.

La giornata conclusiva di sabato 5 settembre sarà invece dedicata al XXXIII Premio Letterario Giuseppe Berto, nato per valorizzare le opere prime e individuare nuove voci della narrativa italiana.

A contendersi l’edizione 2026 sono Gabriele Cavallini con Cuoio (Einaudi), Nikolaj Gory con L'impagliatore di sedie(Meltemi), Giulio Silvano con Hanno vinto loro (Frassinelli), Beatrice Pera con Bagliori (Einaudi) e Marina Zucchellicon Latte (Rizzoli).

La serata inizierà alle 18.30 con un incontro che offrirà al pubblico l’occasione di conoscere i cinque finalisti e i loro romanzi, in dialogo con Giancarlo Loquenzi, giornalista e conduttore di Zapping su Rai Radio 1. Sarà presente anche Emanuele Trevi, Premio Strega e presidente della giuria del Premio Berto. Al termine dell’incontro sarà proclamato il vincitore della XXXIII edizione.

Estate a Casa Berto è un progetto dell’Associazione Culturale Casa Berto APS. L’edizione 2026 è realizzata con il patrocinio e il sostegno del Comune di Ricadi, con il contributo del GAL Terre Vibonesi e con il supporto dei main sponsor Caffo, Vecchio Amaro del Capo e Cinzano, entrato quest’anno nel Gruppo Caffo. Come da tradizione, prima degli appuntamenti pomeridiani il pubblico di Estate a Casa Berto potrà degustare una selezione di prodotti del Gruppo Caffo.

Info su: casaberto.it