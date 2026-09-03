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“Le antiche Porte di Palermo”: a Villa Niscemi la personale di pittura e scultura di Mauro Pecoraro

Redazione
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“Le antiche Porte di Palermo”: a Villa Niscemi la personale di pittura e scultura di Mauro Pecoraro
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Una mostra dedicata alle porte di Palermo, fulgide testimonianze dell’antica cinta muraria che difendeva e delimitava la città nel corso dei secoli. “Le antiche porte di Palermo” è il titolo dell’ultimo progetto culturale, in ordine cronologico, di Mauro Pecoraro, artista noto e apprezzato nel panorama siciliano e nazionale per la sua straordinaria capacità di ridare vita a materiali di recupero. Nella sua produzione, arte ed ecologia procedono di pari passo, con l’obiettivo di svelare la bellezza nascosta rendendo omaggio, al contempo, alle peculiarità del territorio.

La personale di pittura e scultura si terrà a Villa Niscemi, negli spazi della Galleria “Nicola Scafidi”, dal 4 settembre – giorno dell’inaugurazione, in programma per le 16:30 – fino al 12 del mese: un’occasione imperdibile per scoprire e approfondire il talento di un artista autodidatta e innovatore, capace di stupire l’osservatore per la profondità dello sguardo e la maestria nel maneggiare gli elementi materici.

La manualità è protagonista assoluta nell’arte di Mauro Pecoraro, palermitano, classe 1963, originario del quartiere Montalbo. Il 2007 è per lui un anno decisivo: dopo anni di sperimentazione, decide di realizzare opere con materiali riciclati, ponendo in risalto la necessità di coniugare arte ed ecosostenibilità. Le sue opere generano grande attenzione e vengono definite dalla critica specializzata “sculture polimateriche con prospettiva ottica”, lavori unici nel loro genere.

La nuova personale, curata dalla event manager Daniela Martino, ne è un esempio: attraverso la pittura e la scultura polimateriche, Mauro Pecoraro porta alla luce alcuni elementi preziosi della storia cittadina, trasformando legno, metalli, cartone e materiali di recupero, eternati in opere che simboleggiano un passato da non dimenticare o trascurare. L’evento vedrà la presenza dello storico e critico dell’arte Santi Gnoffo, del dottore Giuseppe Randazzo e dell’artista Ketty Tamburello con un intervento poetico. Prevista la presenza, in qualità di ospite d’onore, del critico Mauri Lucchese.

La mostra è visitabile tutti i giorni, da lunedì a sabato, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30; la domenica, dalle 9:30 alle 12:30. L’ingresso è gratuito


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