Love Ghost – è uscito “Shadows” con la collaborazione di Tony Jones e Caitle

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Tra alternative rock, punk e metalcore il nuovo singolo dei Love Ghost in collaborazione con Tony Jones e l’artista dark pop Caitle. I riff ed il beat sono arrembanti come pure i breakdowns, una sorta di uragano sonoro. Non mancano alcune parti electro come sempre succede nelle canzoni dei Love Ghost.

Finnegan Bell fa capolino nella seconda strofa del pezzo. Certamente colpisce il chorus elettrizzante della canzone. Per gli amanti di band come Bring Me the Horizon o Asking Alexandria.

Link Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/1DHlYY3zGVyuTVZqHCQhA0

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Biografia

Le canzoni dei Love Ghost hanno un tocco emo e poetico, affrontando spesso di petto traumi e problemi di salute mentale. Selezionati per Rockpalast (trasmesso in tutta la Germania), si sono esibiti dal vivo in 4 continenti. Si sono esibiti al Warp Tour di Los Angeles con Wiplash nel 2025. In Messico, hanno collaborato con artisti come Wiplash, Adan Cruz, Ritorukai, Blnko e altri.

A livello globale hanno collaborato con The Skinner Brothers (Regno Unito), Rico Nasty e un intero album con SKOLD. Hanno ottenuto il plauso di riviste prestigiose come Rolling Stone (oltre 10 volte), Sonic Seducer, Playboy, Time-Out Mexico, Clash magazine, Alternative Press e molte altre. Hanno recentemente concluso la tappa europea del loro tour da head-liner per supportare l’album “Anarchy and Ashes”, esibendosi in Austria, Polonia, Svizzera, Germania e Regno Unito.

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