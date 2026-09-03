Cinema all'aperto sotto una polvere di stelle al Torrino

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Dall’11 al 14 settembre l’area esterna dell’ex Stardust Village torna a essere un luogo di incontro e cultura. Ospiti Christian Marazziti, Michela Andreozzi, Pilar Fogliati e Giuseppe Gandini.

Quattro serate di cinema italiano, incontri con registi e interpreti e un’arena all’aperto pronta ad accogliere gratuitamente il pubblico del Municipio Roma IX e non solo.

Dall’11 al 14 settembre 2026 torna Cinema all’aperto sotto una polvere di stelle, la rassegna cinematografica che riaccende simbolicamente le luci dell’ex Stardust Village e restituisce temporaneamente alla cittadinanza uno dei luoghi più riconoscibili e significativi del quartiere.

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Nell’area esterna dell’ex cinema, in via del Pianeta Terra 4, sarà allestita un’arena con 150 posti a sedere e un grande schermo professionale. Ogni sera, alle ore 21.00, sarà proiettata una commedia italiana accompagnata dalla presenza dei rispettivi autori e autrici, che incontreranno il pubblico e dialogheranno sui film e sui temi affrontati.

Gli incontri saranno condotti e moderati dal critico cinematografico Francesco di Brigida.

«Investire sullo sviluppo della cultura cinematografica, come già iniziato con le attività svolte e che continuano a svolgersi al Casale della Massima, è una delle prerogative di questo Municipio», dichiara la presidente del Municipio Roma IX Titti Di Salvo. “Gli eventi cinematografici nelle aree all’aperto dello Stardust, nelle more del riaffidamento con un bando europeo, permettono di riqualificare e utilizzare per la collettività un bene comune da sempre apprezzato dalla popolazione del territorio. In questo senso voglio ringraziare la presidente della Commissione Cultura Capitolina, Erica Battaglia, per averci aiutato a creare, attraverso la realizzazione di questa arena, una nuova opportunità culturale e sociale per il territorio”.

IL PROGRAMMA

Venerdì 11 settembre

Prendiamoci una pausa

Ospite: Christian Marazziti, regista e interprete del film

Sabato 12 settembre

Unicorni

Ospite: Michela Andreozzi, regista e interprete del film

Domenica 13 settembre

Romantiche

Ospite: Pilar Fogliati, regista e interprete del film

Lunedì 14 settembre

Tre storie in bottiglia

Ospite: Giuseppe Gandini, regista del film, insieme ad altri interpreti del cast

La commedia, nelle sue forme più contemporanee, d’autore e satiriche, è il filo conduttore di questa edizione. Una scelta che nasce dalla volontà di offrire al pubblico uno spazio di leggerezza intelligente, condivisione e riflessione: il sorriso come occasione per ritrovarsi, osservare le contraddizioni del presente e riscoprire il valore collettivo dell’esperienza cinematografica.

Cinema all’aperto sotto una polvere di stelle non è soltanto una rassegna, ma un gesto di riappropriazione culturale e simbolica. Dopo la chiusura dello Stardust Village, avvenuta nell’ottobre 2024, l’iniziativa intende mantenere vivo il legame tra questo luogo e la comunità, in attesa della sua futura trasformazione in un polo culturale multifunzionale.

Lo Stardust ha rappresentato per anni un importante punto di riferimento per il Torrino e per l’intero Municipio Roma IX. Tornare ad abitarne gli spazi attraverso il cinema significa riattivarne la memoria e riaffermare il ruolo della cultura come strumento di aggregazione, cittadinanza attiva e dialogo tra le generazioni.

L’iniziativa, realizzata dall’Associazione Culturale Marte 2010, è promossa e sostenuta dal Municipio Roma IX.

INFORMAZIONI

Cinema all’aperto sotto una polvere di stelle

Dall’11 al 14 settembre 2026 - Inizio incontri e proiezioni: ore 21.00

Area esterna dell’ex Stardust Village - Via del Pianeta Terra 4 – Municipio Roma IX

Ingresso gratuito – 150 posti disponibili

Programma, approfondimenti e prenotazioni:

www.marte2010.net/stardust-2026

CONTATTI

Associazione Culturale Marte 2010

E-mail: [email protected]

Tel. 334 202 2448

https:www.marte2010.net