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Sicurezza stradale a Montauro giovani protagonisti con Stasera Guido Io

La Polizia Stradale incontra i ragazzi al DAdAdA Beach Village per promuovere il guidatore designato e prevenire gli incidenti legati ad alcol e sostanze stupefacenti

Prevenzione e responsabilità sul litorale ionico

Una giornata dedicata alla sicurezza stradale e alla sensibilizzazione dei più giovani si è svolta sabato 5 settembre al DAdAdA Beach Village di Montauro, lungo la costa ionica catanzarese. Lo stabilimento balneare ha ospitato una tappa di Stasera Guido Io, iniziativa promossa dalla Polizia di Stato insieme a Fondazione ANIA, SILB FIPE, SIB FIPE e FederBalneari Italia.

La campagna nasce con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi nei luoghi frequentati durante l’estate, portando un messaggio chiaro e concreto: il divertimento non deve mai mettere a rischio la propria vita e quella degli altri.

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Spiagge, locali e stabilimenti balneari diventano così spazi nei quali affrontare temi importanti come la guida in stato di ebbrezza, l’assunzione di sostanze stupefacenti e le conseguenze che una scelta poco responsabile può provocare sulla strada.

Il valore del guidatore designato

Al centro dell’iniziativa c’è la figura del guidatore designato, cioè la persona che, all’interno di un gruppo di amici, decide di non bere alcolici per poter accompagnare tutti a casa in sicurezza.

Non si tratta soltanto di una precauzione, ma di un comportamento che esprime attenzione verso gli altri. Individuare prima della serata chi dovrà mettersi al volante permette di evitare decisioni improvvisate e riduce il rischio che una persona non nelle condizioni adatte tenti comunque di guidare.

La campagna punta quindi a trasformare questa scelta in un’abitudine condivisa, soprattutto tra i giovani, rendendola parte integrante dell’organizzazione di ogni serata.

L’incontro con la Polizia Stradale di Catanzaro

Durante l’appuntamento di Montauro, il personale della Polizia Stradale di Catanzaro ha dialogato con i partecipanti, spiegando i pericoli legati alla guida dopo il consumo di alcol o l’assunzione di droghe.

Il confronto diretto ha consentito ai ragazzi di ricevere informazioni pratiche e di comprendere meglio come determinate sostanze possano alterare i riflessi, la percezione del pericolo e la capacità di controllare il veicolo.

Sono stati distribuiti gratuitamente anche alcuni etilometri monouso, messi a disposizione dalla Fondazione ANIA. Questi strumenti consentono di effettuare una verifica indicativa prima di mettersi alla guida, ma non devono essere interpretati come un invito a calcolare quanto sia possibile bere. La scelta più sicura per chi deve guidare resta quella di non assumere alcolici.

Un aperitivo analcolico per un divertimento consapevole

Il DAdAdA Beach Village ha contribuito alla giornata offrendo un aperitivo analcolico. L’iniziativa ha mostrato in modo semplice come sia possibile partecipare a un momento conviviale senza rinunciare al piacere di stare insieme.

La prevenzione diventa più efficace quando non viene percepita soltanto come un insieme di divieti, ma come la proposta di comportamenti alternativi, concreti e facilmente applicabili.

Controlli rafforzati sulle strade verso le località turistiche

All’attività informativa si è affiancato il potenziamento dei controlli della Polizia Stradale lungo le principali direttrici utilizzate per raggiungere le località turistiche.

I servizi erano rivolti in particolare alla prevenzione e al contrasto della guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Nel corso delle operazioni sono state impiegate quattro pattuglie.

Complessivamente sono stati registrati:

30 veicoli controllati 45 persone sottoposte a controllo 30 accertamenti con alcol test 6 violazioni del Codice della Strada

I dati confermano l’importanza di affiancare alla comunicazione una presenza costante sul territorio. Informazione e vigilanza rappresentano infatti due componenti essenziali della stessa strategia di prevenzione.

Una cultura della sicurezza da costruire insieme

La campagna Stasera Guido Io a Montauro ha ribadito che molte situazioni di pericolo possono essere evitate attraverso una scelta presa in anticipo. Decidere chi guiderà, rinunciare all’alcol quando si deve utilizzare un veicolo e intervenire se un amico non è nelle condizioni di mettersi al volante sono gesti semplici, ma potenzialmente decisivi.

Promuovere una nuova cultura della guida sicura e responsabile significa parlare ai giovani con chiarezza, coinvolgerli e renderli consapevoli delle conseguenze delle proprie decisioni. Perché una serata possa davvero dirsi riuscita, deve concludersi con il ritorno a casa di tutti in sicurezza.