Milano Dance Week 2026: il teatro della quattordicesima diventa il cuore della danza e della formazione

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La prima edizione della Milano Dance Week si appresta a trasformare il capoluogo lombardo nel punto di riferimento della danza e della formazione di alta qualità. Dal 21 al 27 settembre 2026, il Teatro della Quattordicesima apre le sue porte a chiunque faccia della danza il proprio linguaggio d’elezione, con l’obiettivo di creare un ponte tra professionismo e formazione d’eccellenza. Promossa con il patrocinio del Comune di Milano – Municipio 4 e con la media partnership di DanzaDance.com, la manifestazione proporrà un'intensa settimana di esposizioni, audizioni di rilievo e spettacoli dal vivo. La rassegna è stata fortemente voluta da Pietro Froiio, Direttore Moma Studios e Teatro della Quattordicesima e da Simone Ranieri, Direttore Artistico del Teatro.

“La danza rappresenta da sempre il cuore e l’anima di Moma Studios. È da lì che siamo partiti più di vent’anni fa ed è quindi naturale che, nel progetto del Teatro della Quattordicesima, non potesse mancare uno spazio importante interamente dedicato alla danza. – afferma Pietro Froiio. Con la Milano Dance Week, dal 21 al 27 settembre, vogliamo creare una settimana capace di mettere al centro i danzatori, le compagnie, le scuole e il pubblico, offrendo occasioni di spettacolo, incontro e condivisione. Milano è una città straordinariamente ricca di proposte culturali e il nostro desiderio è quello di aggiungere una nuova opportunità: una settimana dedicata alla danza, aperta a linguaggi e realtà differenti, che possa crescere nel tempo e diventare un appuntamento riconoscibile nel panorama culturale della città. Per noi è anche un modo per ribadire l’identità del Teatro della Quattordicesima: un teatro aperto, senza confini, nel quale prosa, musica, comicità e danza possano incontrarsi e trovare casa”.

Continua Simone Ranieri: «La danza è stata la prima forma di espressione artistica che mi ha concretamente avvicinato alla direzione artistica dandomi l’opportunità di lavorare con personalità internazionali. Per questo, la Milano Dance Week rappresenta per me anche un modo per rendere omaggio a quel percorso ed a quel linguaggio artistico che ha contribuito al mio percorso professionale.

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Oggi il mio lavoro attraversa mondi diversi: Lavorando con performer e discipline differenti, continuo però a riconoscere nei danzatori una qualità che considero particolarmente preziosa: una completezza artistica e una sensibilità trasversale. Un danzatore porta con sé consapevolezza dello spazio, del ritmo, della musica, della luce e dell’immagine, oltre a una straordinaria capacità di mettere il proprio corpo al servizio di una visione scenica.

Dedicare una settimana alla danza al Teatro della Quattordicesima nasce quindi in maniera naturale. Con la Milano Dance Week vogliamo creare un ponte concreto tra il mondo della formazione e quello della professione, offrendo alle giovani occasioni di incontro, confronto e crescita direttamente sul palcoscenico. Spero che questa settimana sia anche un’occasione di scoperta che mi possa far conoscere giovani danzatori motivati e sensibili, da poter magari coinvolgere nelle mie future produzioni.

La Milano Dance Week è questo: un luogo in cui formazione e professione si incontrano realmente ricavandosi un proprio spazio tra “le weeks” della grande Milano.

L'inaugurazione ufficiale è fissata per la serata di lunedì 21 settembre alle ore 19:00, con un omaggio all'icona della danza mondiale attraverso l'apertura della mostra dedicata a Carla Fracci, curata dal Teatro alla Scala di Milano ad ingresso libero e gratuito. Il giorno successivo, martedì 22 settembre, lo spazio sarà interamente riservato alle opportunità professionali e di studio grazie a una giornata interamente dedicata alle audizioni per la show production company Illusion Group, per la produzione dello spettacolo "Romeo and Juliet, più forti del destino" e per l'accesso ai percorsi formativi della Moma Academy. Da mercoledì 23 a sabato 26 settembre prenderà vita il cuore del Main Program, che vedrà salire sul palcoscenico a partire dalle ore 20:00 alcune tra le più importanti realtà e accademie del territorio. Ad aprire le serate saranno, proprio il 23 settembre, a partire dalle 20.00, Junior AIDA con "INTERLINEA - Geografie dello spazio" e Moma Studios Academy con la creazione collettiva "FALLING". Giovedì 24 vedrà protagoniste le compagnie Danza e Movimento con "LA MACCHINA" e, a seguire, Modulo Academy con "I SEE BEAUTY", mentre venerdì 25 settembre si alterneranno sul palco la Giovane Compagnia Kataklò, con le coreografie di Giulia Staccioli nel lavoro "VOLUME", e Infinity Dance Project con "LETTERA A VIRGINIA" di Thomas Signorelli. Sabato 26 settembre la scena sarà infine affidata all'energia physical theater THEATRE DEI “Liberi di…" con "ACROMIA" e alla creatività firmata Ormarslab con "INFUSION". La grande giornata conclusiva della Milano Dance Week si terrà domenica 27 settembre alle ore 16:30 con la Vetrina Coreografica Dance Week 26. Un ricco e variegato programma pomeridiano metterà in mostra i talenti di numerose compagnie e collettivi del panorama contemporaneo e urban, tra cui Art & Dance ASD, Collettivo Emae, Collettivo Keptisk, MTV Company - Area Dance, Noah Dance Company, Pro 3.10, In Between e Tap Dance Jazz&Co, offrendo al pubblico una panoramica completa sulle varie sfaccettature della danza attuale.

Il programma completo dell'evento, le informazioni per i biglietti e gli abbonamenti per le singole serate sono consultabili sul sito ufficiale del teatro: https://teatrodellaquattordicesima.it/milano-dance-week/. CONTATTI Il Teatro della Quattordicesima si trova in Via Oglio, 18 – Milano MI Mezzi Pubblici METROPOLITANA – LINEA M3 – FERMATA BRENTA AUTOBUS – LINEE 34, 65, 84, 93, 95 Contatti Per informazioni generali [email protected] Orari e biglietteria Dal Lun. al Ven. dalle 10:00 alle 18:00 La biglietteria è aperta anche 1 ora prima dell'evento per l'acquisto dei biglietti Tel e Whatsapp 353 488 1544 [email protected] Direttore – Pietro Froiio [email protected] Direttore Artistico – Simone Ranieri [email protected]