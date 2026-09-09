Al Comune di Riardo presto l'apertura del museo di araldica e cavalleria

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Il Comune di Riardo conferma il proprio impegno concreto nella promozione dell’arte, della cultura e nella valorizzazione del patrimonio storico del territorio.

A seguito della richiesta presentata dalla Fondazione delle Opere Caritatevoli del Principe Paolo di Giovine, finalizzata a ottenere la disponibilità di alcuni locali comunali in comodato d’uso gratuito, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Armando Fusco ha dimostrato fin da subito grande attenzione, sensibilità e apertura nei confronti di un progetto di rilevante valore culturale.

Con la Delibera n. 90 del 10 agosto 2026, il Comune di Riardo ha infatti espresso tempestivamente il proprio assenso alla concessione degli spazi adiacenti al castello, consentendo così alla Fondazione delle Opere Caritatevoli di avviare il progetto per la realizzazione di un nuovo museo dedicato all’araldica, alla cavalleria e alla nobiltà.

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Una decisione significativa, che testimonia concretamente la volontà dell’Amministrazione comunale di sostenere iniziative capaci di valorizzare il patrimonio culturale, promuovere l’arte e creare nuove opportunità di crescita, partecipazione e sviluppo per l’intera comunità.

Il nuovo museo si propone di diventare un importante punto di riferimento culturale, contribuendo ad arricchire l’offerta del territorio e favorendo la diffusione della conoscenza, della cultura, della storia e delle tradizioni.

La sensibilità dimostrata dal Sindaco Armando Fusco nei confronti della cultura ha trovato recentemente anche un prestigioso riconoscimento pubblico. Nel corso del Premio Torre Normanna di Roccaromana, fondato dal Principe Paolo di Giovine, la Baronessa Melinda Miceli ha premiato in qualità di Presidente il Sindaco di Riardo che è stato infatti insignito del Premio Internazionale La Fenice d’Oro.

Melinda Miceli ha dichiarato: "l'importante attestazione conferita quale riconoscimento dell’impegno, della sensibilità istituzionale e dell’attenzione rivolta alla valorizzazione del territorio e della cultura del Suo comune".

Un premio che assume oggi un significato ancora più importante alla luce della decisione di sostenere la nascita del nuovo museo, confermando una visione amministrativa nella quale cultura, storia e identità territoriale rappresentano elementi fondamentali per costruire il futuro della comunità.

La rapidità con cui il Sindaco Fusco e l’Amministrazione comunale hanno accolto la richiesta della Fondazione rappresenta un chiaro segnale di apertura, collaborazione istituzionale e fiducia nelle iniziative culturali.

La dimostrazione che arte, cultura, storia e territorio uniti, possono dar vita a progetti capaci di lasciare un segno positivo e duraturo nella comunità.

Riardo guarda dunque al futuro partendo dalla valorizzazione delle proprie radici, sostenendo la cultura come strumento di crescita, conoscenza e sviluppo per le nuove generazioni.

Dott.ssa Melinda Miceli Critico d'arte