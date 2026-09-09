Open day de La Brigata Canterina, il coro per bambini dell’associazione CantiAmo

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Lunedì 14 settembre, alle ore 18, nella pista da ballo dietro il Teatro dell’Osservanza di Imola (chiosco Tutti i frutti), La Brigata Canterina apre le porte ai bambini dai 6 agli 11 anni per un pomeriggio speciale.

«Non una lezione da guardare, ma un’esperienza da vivere.» spiega Sebastiano Cellentani, presidente di CantiAmo Aps «I bambini potranno entrare nel gioco del coro, cantare insieme, sperimentare ritmo e musica e scoprire, dall’interno, cosa succede quando tante voci cominciano ad ascoltarsi e a diventare un gruppo. Non serve saper cantare. Non serve aver già fatto musica. Basta avere voglia di provare.»

Insomma, «i bambini non resteranno spettatori. Saranno coinvolti direttamente nelle attività de La Brigata Canterina e potranno sperimentare in prima persona il modo in cui lavoriamo: attraverso il canto, il movimento, il gioco musicale e soprattutto il piacere di fare musica insieme. Per i genitori sarà anche l’occasione per conoscere il progetto, incontrare chi lo conduce e capire se La Brigata Canterina può essere l’esperienza giusta per il proprio bambino.»

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Il coro

Fondato nel 2015 dalla maestra di coro e cantante lirica Valentina Domenicali insieme al produttore musicale imolese Alberto Mantovani, è un progetto educativo e artistico dedicato alla formazione musicale dei bambini. Il coro accoglie bambini dai 6 ai 13 anni e sviluppa un percorso che integra tecnica vocale, pratica corale e crescita personale, con particolare attenzione all’ascolto, all’espressività e al lavoro collettivo.

Collabora stabilmente con l’etichetta discografica Alman Kids e con la musicista e didatta Donatella Villa, partecipando a progetti musicali e formativi rivolti all’infanzia. È attivo anche sulle principali piattaforme digitali (Spotify e YouTube), contribuendo alla diffusione della cultura musicale tra i più giovani.

Diretto da Valentina Domenicali, in collaborazione con Sebastiano Cellentani, propone un repertorio che spazia dalla tradizione al contemporaneo, adattato alle caratteristiche vocali dei bambini.