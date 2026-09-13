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Venezia 83: Woman Unknown vince il Leone d'Oro, Scamarcio premiato a Orizzonti

Redazione
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Venezia 83: Woman Unknown vince il Leone d'Oro, Scamarcio premiato a Orizzonti
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La Mostra del Cinema di Venezia ha concluso la sua 83esima edizione con una cerimonia di premiazione che ha visto trionfare il cinema internazionale. Il Leone d'Oro per il miglior film è stato assegnato a Woman Unknown della regista danese May el-Toukhy, un'opera che ha colpito la giuria per la sua intensità e profondità emotiva.

I premi principali

Il Leone d'Argento per la migliore regia è andato a Ilya Khrzhanovsky per DAU, un progetto cinematografico ambizioso e sperimentale. Il Gran Premio della Giuria è stato conferito a Possible Love del regista sudcoreano Lee Chang-dong, mentre il Premio Speciale della Giuria è andato a NAZA.

Successo italiano a Orizzonti

Nella sezione Orizzonti, dedicata alle nuove tendenze del cinema, l'attore italiano Riccardo Scamarcio ha vinto il premio per la miglior interpretazione maschile con il film I figli della scimmia di Tommaso Landucci. Un riconoscimento che celebra il talento e la versatilità di Scamarcio, già noto al pubblico internazionale.

Un'edizione ricca di sorprese

La 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema, con una selezione di film che spaziano tra generi e stili diversi, confermando la vitalità e la capacità di scoperta della rassegna veneziana.


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