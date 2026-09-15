Macklemore escluso dal tour di Ed Sheeran dopo il sostegno alla Palestina libera

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La decisione è arrivata come un fulmine a ciel sereno: Macklemore non farà più parte del tour statunitense di Ed Sheeran. Il rapper di Seattle era stato invitato come ospite in alcune date, ma dopo aver espresso pubblicamente il suo sostegno alla Palestina libera durante un concerto, la sua presenza è stata cancellata. La notizia ha scatenato un acceso dibattito sul rapporto tra musica, politica e libertà di espressione.

Le dichiarazioni sul palco e la reazione dei gruppi filo-israeliani

Secondo quanto riportato, durante un'esibizione Macklemore avrebbe gridato "Palestina libera" e mostrato la bandiera palestinese, suscitando l'immediata reazione di alcune organizzazioni filo-israeliane. Queste ultime avrebbero esercitato forti pressioni sui proprietari degli stadi e sugli organizzatori del tour, minacciando di boicottare gli eventi. Il rapper ha poi spiegato che diversi proprietari di arenne gli avrebbero comunicato l'intenzione di cancellare i concerti se non avesse ritirato il suo sostegno alla causa palestinese.

Il dialogo con Ed Sheeran e la scelta di non prendere posizione

Macklemore ha raccontato di aver parlato con Ed Sheeran, definendolo un amico e una persona da sempre apolitica. Sheeran gli avrebbe confidato che le parole "Palestina libera" e la bandiera palestinese sono dolorose per molte persone. Tuttavia, quando il rapper ha menzionato le vittime palestinesi, la star britannica avrebbe risposto: "Non prendo posizione". Una risposta che ha lasciato l'amaro in bocca a Macklemore, il quale ha ribadito la sua vicinanza al popolo palestinese.

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Le conseguenze per il tour e le reazioni del mondo dello spettacolo

L'esclusione di Macklemore dal tour di Ed Sheeran ha avuto un impatto significativo sulle date rimanenti negli Stati Uniti. I fan si sono divisi: c'è chi sostiene la libertà di espressione dell'artista e chi invece ritiene che la musica debba restare estranea alla politica. La vicenda riaccende i riflettori sul delicato equilibrio tra impegno civile e interessi commerciali nel mondo dello spettacolo.

Un precedente che riapre il dibattito sulla censura

Questo episodio non è isolato: negli ultimi anni, diversi artisti hanno subito conseguenze per aver preso posizione su temi politici controversi. La decisione di escludere Macklemore solleva interrogativi sulla reale portata della libertà di parola negli Stati Uniti e sul potere dei gruppi di pressione. Mentre il rapper continua a difendere le sue convinzioni, il mondo della musica osserva con attenzione gli sviluppi.