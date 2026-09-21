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Sanremo 2027, De Martino cambia le regole: dall’Autotune al nuovo televoto

Il direttore artistico anticipa alcune delle scelte per il prossimo Festival tra voto online, 24 Big, serata cover e una nuova formula legata all’Eurovision

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Il Festival di Sanremo 2027 comincia a prendere forma. Stefano De Martino, chiamato alla direzione artistica della manifestazione, ha anticipato diversi elementi destinati a caratterizzare la prossima edizione: dall’utilizzo dell’Autotune all’introduzione del televoto online, passando per il sistema delle giurie, la presenza delle artiste, gli ospiti internazionali e l’ipotesi di un ritorno dei Måneskin sul palco dell’Ariston.

Le indicazioni emerse delineano un Festival che punta a mantenere la tradizione della gara, cercando allo stesso tempo di aprirsi ai linguaggi della musica contemporanea e a nuove modalità di partecipazione del pubblico.

Autotune a Sanremo 2027, nessun divieto nel regolamento

Uno dei temi più discussi riguarda l’Autotune a Sanremo. De Martino ha chiarito che il regolamento del Festival 2027 non dovrebbe prevederne il divieto, ma il suo impiego dovrà essere coerente con il progetto musicale presentato.

Una scelta motivata anche dall’evoluzione della scena italiana. Generi come rap, trap e drill utilizzano infatti abitualmente strumenti di elaborazione della voce e una loro esclusione rischierebbe di allontanare Sanremo da una parte significativa della produzione musicale contemporanea.

L’Autotune, quindi, potrà essere utilizzato quando rappresenta una componente stilistica della canzone e non semplicemente uno strumento per compensare le caratteristiche vocali dell’interprete.

Il principio indicato dal direttore artistico è chiaro: Sanremo resta prima di tutto una gara di canzoni, non una competizione costruita esclusivamente sulle capacità vocali.

Sanremo introduce il televoto online

Tra le novità più significative annunciate per Sanremo 2027 figura anche il cambiamento delle modalità di voto. Il pubblico dovrebbe avere la possibilità di esprimere la propria preferenza anche online, affiancando questa soluzione ai tradizionali sistemi di televoto.

L’introduzione del voto online a Sanremo rappresenterebbe un’importante evoluzione nella partecipazione da casa, soprattutto per un evento seguito in maniera sempre più intensa attraverso smartphone, social network e piattaforme digitali.

De Martino ha inoltre illustrato una prima struttura della competizione, che dovrebbe mantenere 24 Big in gara. Il numero, secondo quanto anticipato, non sarà aumentato.

Come funzioneranno le serate e le votazioni

La road map illustrata per il Festival di Sanremo 2027 prevede una distribuzione differente delle votazioni durante la settimana.

Martedì dovrebbe svolgersi la gara con i 24 artisti e un voto composto per il 66% dalla Sala Stampa e per il 33% dal televoto.

Mercoledì entrerebbero invece in gioco le componenti TV e radio, con un peso complessivo del 66%, mentre il restante 33% sarebbe affidato ancora al pubblico.

Il giovedì sarà dedicato alla tradizionale serata delle cover, durante la quale dovrebbero esprimersi tutte le giurie.

Particolarmente interessante la formula pensata per il venerdì, che dovrebbe ospitare una performance destinata a stabilire chi approderà all’Eurovision Song Contest. In questa fase entrerebbe in scena anche una giuria internazionale di esperti dello spettacolo, ancora in fase di definizione, con un peso del 50%. L’altro 50% sarebbe affidato al voto da casa.

Una struttura che De Martino ha sintetizzato nell’idea di avere, di fatto, tre gare all’interno dello stesso Festival.

La finale di Sanremo e il peso del televoto

Il sabato torneranno a esprimersi le tre componenti di voto fino alla determinazione dei primi cinque artisti della classifica.

Nella fase conclusiva, secondo quanto anticipato, sarebbe invece il televoto a valutare i cinque finalisti. I risultati maturati durante le serate precedenti non scomparirebbero completamente: gli artisti potrebbero infatti contare su una sorta di tesoretto derivante dai voti già ottenuti.

Si prospetta quindi un meccanismo che cerca di dare maggiore peso alla scelta finale del pubblico senza cancellare completamente quanto accaduto durante il percorso settimanale.

Donne a Sanremo, De Martino punta sulle canzoni

Un altro argomento affrontato riguarda la presenza femminile a Sanremo 2027. De Martino ha espresso una posizione critica rispetto all’idea di stabilire quote numeriche legate al genere degli artisti.

Le donne, ha assicurato, saranno presenti, ma la selezione dovrebbe essere guidata soprattutto dalla qualità e dall’interesse dei progetti musicali.

L’obiettivo dichiarato è evitare che la composizione del cast venga determinata preventivamente da percentuali rigide. Al centro della scelta dovrebbero restare le canzoni in gara a Sanremo, considerate il principale criterio per costruire il gruppo dei 24 Big.

Ospiti internazionali, obiettivo ambizioso ma senza anticipazioni

Sul fronte degli ospiti internazionali a Sanremo, la direzione artistica non nasconde l’ambizione di portare all’Ariston nomi importanti della scena mondiale.

De Martino ha però invitato alla prudenza rispetto alle numerose indiscrezioni che inevitabilmente accompagneranno i mesi precedenti al Festival.

La priorità rimane infatti quella di riportare in gara il maggior numero possibile di artisti italiani di primo piano. Gli ospiti stranieri rappresenterebbero quindi un elemento aggiuntivo, capace di impreziosire lo spettacolo senza sottrarre centralità alla competizione.

Måneskin a Sanremo 2027, la porta resta aperta

Tra i nomi inevitabilmente associati al prossimo Festival ci sono anche i Måneskin.

Le indiscrezioni su una possibile reunion di Damiano David e degli altri componenti della band hanno alimentato l’ipotesi di un ritorno sul palco che ha contribuito in maniera decisiva alla loro affermazione internazionale.

De Martino ha spiegato che, qualora la reunion dovesse concretizzarsi, i Måneskin sarebbero invitati al Festival di Sanremo. Al momento, però, non esiste alcuna conferma ufficiale sulla loro presenza.

Il direttore artistico ha ricordato che siamo ancora al 21 settembre e che è quindi troppo presto per trasformare le indiscrezioni in certezze.

Sanremo 2027 guarda alla musica contemporanea

Le prime anticipazioni mostrano dunque un Sanremo 2027 orientato verso alcuni cambiamenti importanti. L’apertura all’Autotune riconosce il peso assunto dai nuovi linguaggi musicali, mentre il televoto online punta ad aggiornare il rapporto tra Festival e pubblico.

Parallelamente, la conferma dei 24 Big, la serata cover, il nuovo meccanismo collegato all’Eurovision e l’attenzione alla qualità delle canzoni mantengono alcuni dei punti di riferimento della manifestazione.

Molti dettagli dovranno ancora essere definiti, a partire dal cast e dagli eventuali ospiti internazionali. Le prime indicazioni, però, tracciano già la direzione verso un Festival che vuole confrontarsi con l’evoluzione della musica italiana senza rinunciare alla centralità della canzone.

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