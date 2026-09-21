La Napoli che non fa rumore diventa musica, Papik e Stessy lanciano Lentamente

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Di notte Napoli cambia volto. I vicoli si svuotano, le piazzette diventano silenziose, le porte e le finestre si chiudono. E quella città che di giorno non si ferma mai, improvvisamente rallenta. Fuori su tutte le piattaforme digitali “Lentamente”, il nuovo singolo firmato da Papik e Stessy e pubblicato da Alman Music, che anticipa l’album di prossima uscita.

Un brano scritto di getto, lasciandosi guidare da quel silenzio così insolito da sembrare un effetto slow motion. La voce intensa e autentica di Stessy racconta ciò che non si vede. Dietro ogni porta chiusa c’è una storia. C’è chi dorme abbracciato, chi fa l’amore, chi non riesce a dormire. E chi, lentamente, aspetta e spera che domani sia un giorno migliore.

Perché di notte si impara anche a non disturbare, se non si vuole essere disturbati. A rispettare il silenzio. Ad ascoltare ciò che resta quando tutto il resto si spegne. Con un testo in napoletano capace di parlare direttamente al cuore, “Lentamente” unisce intimità, poesia e identità.

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La produzione e gli arrangiamenti sono curati da Nerio Poggi, Peter De Girolamo e Pasquale Di Maso, quest’ultimo autore anche della musica e delle parole di una composizione evocativa, perfettamente coerente con l’universo sonoro e narrativo del progetto. “Lentamente”: perché, a volte, bisogna rallentare per riuscire davvero a sentire.

Stessy

Voce soul dalla formazione jazz, Anastasia Celio (questo il vero nome di Stessy) inizia a cantare a soli sei anni, per poi proseguire con studi strutturati e una laurea in canto jazz al Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli. Cresciuta artisticamente tra i club partenopei, grazie alla guida della vocal coach Ivana Muscoso, si fa notare per la sua presenza scenica e il timbro caldo e versatile.

Dopo aver partecipato a diversi talent locali, incontra il produttore Paco Di Maso e dà vita all’album “Get up” e successivamente al brano “Miezz’a gente”, che mescolano RnB, soul, disco e funk, arrangiati insieme a Papik e Peter Di Gerolamo.

Nel 2026, sotto etichetta Alman Music, storicamente legata alla rivisitazione del patrimonio musicale partenopeo, la svolta artistica: vedono la luce i brani “Pe nu mumento”, “Scàveze” e il nuovo singolo “Lentamente”, che anticipano l’album di inediti di prossima pubblicazione.

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