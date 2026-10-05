Spagna verso elezioni anticipate: Sánchez scioglie il Parlamento e chiama il voto per il 29 novembre

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In una mossa a sorpresa, il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato lo scioglimento del Parlamento e la convocazione di elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. La decisione è stata comunicata con un discorso istituzionale, in cui Sánchez ha sottolineato la necessità di un nuovo mandato popolare per affrontare le sfide future.

La scelta cruciale per il futuro della Spagna

«Ho deciso di convocare oggi stesso il Consiglio dei ministri, per sciogliere le Camere e indire elezioni anticipate il prossimo 29 novembre», ha dichiarato il premier. «Gli spagnoli devono decidere che ruolo avere, se ci uniamo all'ondata di ultradestra o se la Spagna continuerà a essere baluardo di apertura, giustizia sociale e responsabilità ambientale». Con queste parole, Sánchez ha posto l'accento sulla contrapposizione tra il suo governo progressista e le forze di estrema destra, in un momento di crescente polarizzazione politica.

Le misure coraggiose del governo uscente

Il premier ha rivendicato i risultati ottenuti dall'esecutivo, in particolare le misure per tutelare il diritto costituzionale all'accesso alla casa e la lotta contro gli speculatori immobiliari. «Abbiamo combattuto gli speculatori che vogliono distruggere il futuro dei nostri figli e delle nostre figlie per aumentare i loro introiti», ha aggiunto. Queste politiche, secondo Sánchez, rappresentano un modello di società più equa e sostenibile, che rischia di essere messo in discussione dalle forze conservatrici.

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Nessun annuncio di dimissioni

Nonostante lo scioglimento delle Camere, Sánchez non ha annunciato le sue dimissioni, ma si sottoporrà al giudizio degli elettori. La campagna elettorale si preannuncia intensa, con temi centrali come la gestione dell'economia, le politiche sociali e il ruolo della Spagna in Europa. I partiti di opposizione, in particolare il Partito Popolare e Vox, sono pronti a contrastare il governo uscente, mentre la sinistra si mobilita per difendere le conquiste degli ultimi anni.

Reazioni e scenari futuri

L'annuncio ha suscitato immediate reazioni sia in Spagna che all'estero. I mercati finanziari hanno mostrato cautela, in attesa di capire quali saranno gli equilibri politici dopo il voto. L'Unione Europea osserva con attenzione, poiché la Spagna è un attore chiave nel contesto continentale. Le elezioni anticipate del 29 novembre saranno un test cruciale per la democrazia spagnola e per il futuro dell'Europa progressista.

In conclusione, la decisione di Sánchez di sciogliere il Parlamento e indire elezioni anticipate rappresenta un momento di svolta per la politica spagnola. Gli elettori saranno chiamati a scegliere tra due visioni contrapposte: una Spagna aperta e sociale, o una deriva verso l'estrema destra. La posta in gioco è alta e il mondo guarda con interesse a quello che accadrà il 29 novembre.