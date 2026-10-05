Tennistavolo Norbello: nell'esordio in A1 femminile onora il fattore casa

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Mentre in Piazza Monumento le fragranze della ventiquattresima Sagra de sa Saba animavano il paese, a poche centinaia di metri di distanza, nella palestra di via Azuni, le padrone di casa confezionavano la ricetta per un esordio perfetto in Serie A1 Femminile.

Finita la sfida lampo contro il Muravera TT, lo spogliatoio gialloblù si è trasferito nel cuore della festa norbellese. Un’immersione nell’atmosfera locale che ha visto la russa Anastasiia Kolish, la polacca Paulina Krzysiek, l’umbra Irene Moretti e la coach slovacca Olga Dzelinska curiosare tra stand e musica, accompagnate dai dirigenti locali in veste di ciceroni. Un momento spontaneo di condivisione che esprime bene lo spirito del club, come sottolineato dal presidente Simone Carrucciu: “C’è tanto orgoglio nel vedere le nostre atlete stare bene anche fuori dalla palestra. Lo sport per noi non è soltanto un verdetto agonistico, ma un ponte capace di unire persone, culture e realtà distanti. Questo è lo sport che ci piace. E il fatto che ogni singola giocatrice abbia firmato un punto dimostra che la nostra vera forza risiede nel

collettivo, dentro e fuori dalla palestra. Brave tutte!“

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Campionato Serie A Femminile – Girone Unico –





Prima giornata Domenica 4 ottobre 2026 Ore 17:00





Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR)





A.S.D. Tennistavolo Norbello ASD Muravera TT 3 0





LA CRONACA DEL MATCH: UN DERBY A SENSO UNICO





Sul campo, la sfida si è rivelata un monologo d'apertura netto e senza repliche. La compagine del centro Sardegna ha impiegato appena un'ora e mezza per archiviare la pratica nel derby isolano, concedendo alle avversarie la miseria di due set.

Il primo mattone lo ha posato Paulina Krzysiek. La polacca ha patito in avvio la solidità di Sofia Minurri cedendo il parziale d'apertura a 6, ma la reazione è stata immediata: una volta registrate le misure, è salita in cattedra ribaltando la contesa nei successivi tre set (11-3, 11-4, 11-6). A blindare il raddoppio ci ha pensato una glaciale Anastasiia Kolish. Contro Francesca Seu la russa ha comandato gli scambi dall'inizio alla fine e, nonostante una seconda frazione più lottata e chiusa a 9, ha archiviato la pratica con un rapido 3-0 (11-3, 11-9, 11-5).

Il sigillo definitivo sul trionfo lo ha messo la diciannovenne Irene Moretti, schierata come terza singolarista. Di fronte a Nicoletta Criscione, la giovane di casa ha accusato la tensione della prima apparizione in massima serie e le scorie del recente cambio di stile, ma ha sfoderato un carattere d'acciaio. Vinto ai vantaggi il primo set per 11-9, Moretti ha subito il ritorno della rivale (7-11), prima di piazzare l'allungo decisivo nei restanti parziali (11-5, 11-7) che hanno fatto scorrere i titoli di coda.





PAROLA ALLE PROTAGONISTE: LE INTERVISTE POST-GARA





A fine incontro, la coach Olga Dzelinska ha espresso tutta la sua soddisfazione per un risultato rotondo, pur mantenendo i piedi per terra: "Sulla carta eravamo favorite, ma i pronostici vanno sempre dimostrati sul campo. Abbiamo strappato tre punti pesantissimi in un torneo che si preannuncia molto duro, dato che tutte le rivali si sono rinforzate bene. Paulina ha pagato un po' la mancanza di riscaldamento iniziale, ma ha poi domato lo stile solido della Minurri; Anastasiia ha fatto valere l'esperienza gestendo al meglio servizi e contrattacchi. La gioia più grande però è arrivata da Irene: era comprensibilmente tesa, ma ha lottato su ogni scambio senza mollare mai, ascoltando ogni consiglio. Sono venuta a stritolarla in un grande abbraccio; volevo tantissimo questo trionfo per la sua autostima, poiché in futuro affronterà ostacoli complessi per la sua età". Uno sguardo finale va al futuro, con la trasferta del 21 ottobre contro il Südtirol: "Sarà una battaglia. Non vediamo l'ora di ritrovare i nostri sostenitori tra le mura amiche, che oggi giustamente si stavano godendo la sagra. Forza Norbello sempre"!

La forte determinazione del gruppo traspare anche dalle parole di Anastasiia Kolish: "È andata via liscia, contro di noi c'erano tre ragazzine e abbiamo gestito la situazione con calma. Da questa stagione mi aspetto di realizzare ciò che ci è sfuggito pochi mesi fa: vogliamo vincere la Serie A1 e la Coppa Italia. Siamo pienamente capaci di farlo e pronte a prenderci il titolo. Ormai siamo una famiglia e sono felicissima di essere tornata qui".

A chiudere il cerchio delle impressioni straniere è l’analisi di Paulina Krzysiek: "Sono contenta che siamo riuscite a imporci con tanta sicurezza. Il set iniziale non è andato come avrei voluto, ma poi ritengo di aver disputato un ottimo match. L'atmosfera qui è fantastica, esattamente come l'anno scorso, ed è sempre un piacere immenso tornare. C'è una nuova compagna in squadra che è molto simpatica e gioca benissimo; spero che anche in questa annata lotteremo fino in fondo per le medaglie".

Infine, la giovane protagonista dell'ultimo punto, Irene Moretti, racconta le forti emozioni vissute: "Essendo la mia prima partita in A1 ero un po’ tesa, poi, grazie all’allenatrice, alla squadra e al tifo, ho iniziato a prendere più fiducia. È un buon inizio e sono davvero felice per questo".



