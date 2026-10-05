Latina, ignora il divieto di avvicinamento e insegue l'ex: arrestato con coltello e alcol

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Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Sezze, in provincia di Latina, per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare del braccialetto elettronico. L'episodio si è verificato appena 24 ore dopo la notifica del provvedimento, emesso dalla Questura di Latina per atti persecutori.

La segnalazione e l'intervento

La richiesta di aiuto è arrivata al 112 nella serata di ieri: la donna ha riferito di essere seguita dall'ex compagno. Le pattuglie dell'Arma sono intervenute tempestivamente, riuscendo a individuare e bloccare l'uomo mentre, alla guida della sua auto, pedinava la vittima in violazione del divieto di avvicinamento.

Perquisizione e test alcolemico

Durante il controllo, i militari hanno sottoposto l'uomo a perquisizione, trovandolo in possesso di un coltello a serramanico lungo 23 centimetri, che è stato immediatamente sequestrato. Inoltre, il 36enne è apparso in evidente stato di alterazione psicofisica: il test dell'etilometro ha confermato un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, con guida in stato di ebbrezza.

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Conseguenze legali

Oltre all'arresto per la violazione del divieto di avvicinamento, per l'uomo sono scattati il ritiro immediato della patente e il fermo amministrativo del veicolo. Al termine delle procedure di rito, è stato portato in carcere. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine.