Freak il Musical, a Genova il 5 e 6 giugno

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Venerdì 5 e sabato 6 giugno 2026, alle ore 20.30, al Teatro Ivo Chiesa di Genova va in scena “Freak! Il Musical”, uno spettacolo prodotto da ShowTime A.P.S., in collaborazione con MayVoice – Canto Moderno Studio e con Naima Academy.

Lo spettacolo nella sua forma attuale arriva per la prima volta a Genova dopo il debutto con standing ovation davanti a più di 2mila persone al Teatro Nazionale di Milano a maggio 2024.

“Freak! il Musical” è la prima opera musicale in stile Steampunk, uno spettacolo intenso che, attraverso la voce e gli occhi dei protagonisti, coinvolge totalmente lo spettatore offrendogli momenti di amore, di gioia, di puro divertimento e di voglia di rivincita. La storia, originale, propone una nuova prospettiva da cui guardare agli “strani”, ai “diversi”, ai “freak”, che hanno in sé risorse uniche per superare l’emarginazione.

Lo staff creativo è confermato: dall’ideatrice, direttrice artistica e vocal coach Maya Forgione alla sceneggiatrice e regista Teresa Vatavuk, dai cantanti della scuola MayVoice, ai ballerini di Naima Academy, guidati dal coreografo Matteo Addino, noto al grande pubblico per il ruolo di “tribuno del popolo” nel programma Rai “Ballando con le stelle”.

Il musical si svolge nel 1892 in una città vittoriana immaginaria, Janua, dove si estende un mondo nascosto: l’underground dei Freak, esseri “diversi”, rifiutati dalla società e segnati da esperimenti scientifici falliti. Vivono nell’ombra, tra sotterranei e scantinati, cercando dignità in un’esistenza che li vuole invisibili. Le loro vite cambiano quando incontrano Maxwell Butler, artista di strada visionario, e Lucius Doria Lagoscuro, nobile decaduto, geniale inventore e alchimista. Insieme immaginano qualcosa di impensabile: trasformare la diversità in arte, e presentare i Freak al mondo non come mostri, ma come straordinari artisti. Un progetto audace che accende speranze e paure. In un mondo che teme ciò che non comprende, Janua diventa il palcoscenico di una storia intensa e profondamente umana, dove amicizia, amore e coraggio si intrecciano tra ingranaggi, vapori e sogni incandescenti. Una domanda aleggia nell’aria: fino a che punto si è disposti a lottare per il diritto di essere sé stessi?

Lo show ha l’obiettivo di offrire una panoramica ad ampio spettro della spettacolarità della varietà umana e del percorso di accettazione e riscatto che, chi si sente un “Freak”, uno strano, un diverso, deve affrontare nella propria vita. I temi toccati sono attualissimi: l’accettazione della diversità propria e altrui, l’abbattimento dei pregiudizi, la voglia di rivalsa e la contrapposizione tra lotta pacifica e atto di forza, invitando il pubblico ad aprire i propri punti di vista.

La colonna sonora è composta da brani inediti, creati appositamente per “Freak! Il Musical” da Francesco Ciccotti (autore per Irama, Nek e Fornaciari), Luca Lamari e Gabriele Boschi. Sono inoltre presenti riarrangiamenti di alcuni brani del film “The Greatest Showman” di Benj Pasek e Justin Paul e di celebri canzoni di artisti nazionali e internazionali.

Maggiori info e biglietti: https://www.teatronazionalegenova.it/eventi/2025-2026/freak-il-musical.htm