“Qui si fa l’Italia” al Serra la satira sul Risorgimento

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“Qui si fa l’Italia” pariente lasche è una commedia di Mauro Palumbo e Rino Giglio scritta per i centocinquanta anni dell’Unità d’Italia che indaga il mito storico del Risorgimento. Allestita da “Gli Artatamente”, la compagnia stabile degli allievi del laboratorio del Teatro Serra di Napoli diretto da Pietro Tammaro, è in programma dal 12 al 15 novembre a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316, (giovedì e venerdì ore 21:00, sabato ore 19:00, domenica ore 18:00). Info: [email protected]; 347.8051793.

La Storia che ci è stata tramandata sull’Unità d’Italia, ha davvero poco a che vedere con la realtà. In particolare, i libri tacciono il ruolo della Mafia e della Camorra, che Liborio Romano, ultimo Ministro dell’Interno dei Borbone e successivamente, Ministro dei Savoia, designò designate “tutori dell’ordine pubblico” a sostegno dell’azione di tutti i personaggi più importanti dell’epoca. Malfattori senza alcuno scrupolo, si trasformarono nei collaborazionisti più determinanti degli avvenimenti che portarono all’unificazione nazionale, macchiata dalla connivenza con “La bella società riformata”, come veniva chiamata la Camorra che in quel momento storico, compì il salto sociale che le avrebbe assicurato un ruolo fondamentale nell’intera storia del Paese che aveva contribuito a fondare, con la colpevole compiacenza dei dirigenti dell’epoca. Troppi personaggi storici hanno costruito la loro fama sul sangue della povera gente dimenticata dalla Storia, vera artefice di quella storica rivoluzione, pertanto gli autori si sono divertiti ad immaginare una versione alternativa delle principali vicende del 1860, dando vita ad una commedia esilarante, che riporta le “eroiche” figure del tempo, ad una dimensione talmente umana, da apparire grottesca. In scena: Daniela Chiarolanza, Davide Sorella, Silvia Catuogno, Lucia D’Alessio, Sara Pesano, Linda Corona, Giuliana Galiero, Stefania Palumbo, Rossana Iovine, Mariangela Varriale, Annunciata “Nuzzy” Romano, Roberto Scarpati, Giancarlo Avallone, Antonella Ciliberti, Monica Di Porzio, Vittorio Ariante.

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