Omicidio e occultamento di cadavere a Canosa: due arresti dopo cinque anni

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A distanza di cinque anni dalla scomparsa di un uomo di 41 anni di Canosa di Puglia, due persone sono state arrestate con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dal metodo mafioso e dall'uso di armi da fuoco, oltre che di soppressione di cadavere. L'ordinanza è stata emessa dal tribunale di Bari su richiesta della Procura distrettuale antimafia.

Uno degli indagati era già in carcere per altri motivi, mentre l'altro è stato rintracciato dagli agenti della Squadra mobile. Entrambi, un 45enne e un 38enne con numerosi precedenti penali legati alla criminalità locale, sono ritenuti responsabili dell'omicidio dell'uomo, scomparso il pomeriggio del 27 agosto 2021.

Le indagini e la ricostruzione

L'attività investigativa, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, è stata condotta dalle Squadre mobili di Bari e Barletta-Andria-Trani, dalla Sezione investigativa del Servizio centrale operativo di Bari e dal commissariato di Canosa di Puglia. Gli inquirenti hanno esaminato intercettazioni telefoniche, tabulati del traffico telefonico e filmati di videosorveglianza acquisiti subito dopo i fatti.

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Secondo la ricostruzione, la vittima sarebbe stata attirata in un agguato: dopo un appuntamento concordato per discutere alcune questioni, sarebbe salita in auto con i due indagati, che poi l'avrebbero uccisa con un colpo di pistola e fatto sparire il corpo. Il caso rientra nella cosiddetta lupara bianca, espressione che indica gli omicidi in cui il cadavere non viene mai ritrovato.

Il contesto

La vittima aveva a carico diversi precedenti di polizia e giudiziari. L'operazione ha permesso di fare luce su un episodio che aveva destato allarme sociale nella comunità di Canosa di Puglia. Le autorità hanno sottolineato l'importanza della collaborazione tra le diverse forze di polizia e l'utilizzo di tecnologie investigative per risolvere casi complessi.