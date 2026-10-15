Opportunità di incarico dirigenziale per la sostenibilità ambientale in Calabria

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La Regione Calabria, attraverso il Dipartimento per la sostenibilità ambientale, ha indetto un avviso interno per l'individuazione di una unità di personale appartenente all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, cui conferire l'incarico di elevata qualificazione di primo livello denominato: Procedimenti amministrativi in materia di attività estrattive, ivi incluse le conferenze dei servizi in sede PAUR. L'incarico, finanziato con fondi di bilancio, avrà una durata di 1 anno e sarà conferito con atto datoriale motivato del Dirigente apicale.

Requisiti e destinatari

Possono presentare la propria candidatura i dipendenti appartenenti all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione con rapporto di lavoro a tempo pieno, determinato e indeterminato, nonché il personale in comando, in servizio presso il Dipartimento per la sostenibilità ambientale che possiedono i requisiti necessari per ricoprire l'incarico. È richiesta la conoscenza delle funzioni da svolgere e delle competenze specialistiche in materia di attività estrattive e conferenze di servizi.

Modalità di presentazione della candidatura

Le candidature dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] entro e non oltre 5 (cinque) giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente interpello interno nella apposita sezione del sito istituzionale della Regione Calabria. Le domande, redatte in carta semplice, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione, a pena d'inammissibilità:

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Curriculum vitae datato e firmato, dal quale si evincano i requisiti di esperienza e professionalità richiesta, nonché le conoscenze e le competenze specialistiche possedute nelle funzioni da svolgersi;

datato e firmato, dal quale si evincano i requisiti di esperienza e professionalità richiesta, nonché le conoscenze e le competenze specialistiche possedute nelle funzioni da svolgersi; Dichiarazione circa l'insussistenza di condanne per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale;

circa l'insussistenza di condanne per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale; Dichiarazione di assenza di conflitti d'interessi ;

; Copia di un documento d'identità in corso di validità.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori dettagli sull'incarico e sulle modalità di partecipazione, è possibile consultare il sito istituzionale della Regione Calabria o contattare il Dipartimento per la sostenibilità ambientale. L'incarico rappresenta un'opportunità per professionisti del settore ambientale di contribuire alla gestione sostenibile delle attività estrattive, un tema di crescente rilevanza per lo sviluppo del territorio.