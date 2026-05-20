Palermo-Catanzaro 2-0. Pohjanpalo in avvio e Rui Modesto al termine alimentano il sogno rosanero ma i giallorossi vanno in finale.

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

PALERMO 20 MAG. – La finale per la serie A sarà tra Catanzaro e Monza. Personalità e carattere non sono mancate ai giallorossi di Aquilani che, nonostante il 2-0, guadagnano altre 2 gare da sogno al termine di una gara senza esclusione di colpi, gestita in maniera intelligente.

Nel clima incandescente dell’avvio al 3’ Palumbo calcia una punizione dal quadrante sinistro e sul secondo palo sbuca di testa dopo che la palla ha rimbalzato, Pohjanpalo infilando Pigliacelli, il Var convalida nonostante un dubbio sulla posizione di Pierozzi. Immediatamente dopo risponde Pittarello con Joronen che respinge e al 6’ ci riprova Iemmello in una gara senza tregua su ogni pallone, Le Douaron arriva in ritardo su una palla insidiosa di Palumbo al 7’. Liberali ci prova al 10’ ma la conclusione dal limite dell’area è fiacca e comunque testimonia anche come il Catanzaro giochi alto. I rosanero perdono per infortunio il centrale arretrato Peda e si risistemano con Magnani al suo posto. Dopo un periodo nel quale le squadre rifiatano, al 28’ Ranocchia conclude su ripartenza con Pigliacelli ben posizionato e Johnsen al 35’ calcia alto provando il tiro a giro e sempre nello stesso giro di orologio Pigliacelli toglie la palla a Pohjanpalo su un pericoloso cross dalla destra. Nel finale di tempo Favasuli si procura una ferita al volto e rimane fuori.

Ripresa con due sostituzioni, una per parte con Vasic e Di Francesco dentro e Palermo in avanti, col Catanzaro attento e in qualche circostanza in sofferenza. Al 4’, con una bella coordinazione in acrobazia, Palumbo coglie il palo e al 7’ Pigliacelli salva sull’esterno sinistro di Ranocchia. Ancora Palermo all’11’ Ranocchia inserisce palla con Vasic che spizza avvitandosi, ma la mira non è precisa e pochi istanti dopo Brighenti salva su Rui Modesto. Al 14’ Johnsen a tu per tu col portiere giallorosso viene ipnotizzato salvando ancora la propria porta. Aquilani inserisce Pompetti per Iemmello nel tentativo di avere maggiore freschezza. Il Catanzaro si fa vivo al 18’ con un tiro a giro di Di Francesco che impegna Joronen e poi, ancora, alla mezzora Favasuli, messo in movimento da Di Francesco, calcia fuori da buona posizione. Anche Pontisso al tiro al 36’ ma la palla termina a sinistra della porta siciliana, e 2 minuti dopo Di Francesco e Pittarello davanti a Joronen sprecano, poi i giallorossi perdono Favasuli, avvicendato da Bashi. Fasi finali col Palermo all’arrembaggio nonostante la stanchezza e schemi saltati su entrambi i fronti arriva il 2-0 del Palermo a 2’ dal 90’ con Rui Modesto servito da Ranocchia. Il corposo recupero non cambia il risultato col Catanzaro che va in finale gestendo non senza difficoltà e un grande Pittarello che costringe al rosso di Pierozzi. Bravo Catanzaro.

Carlo Talarico

Il tabellino:

PALERMO-CATANZARO 2-0

MARCATORI: 3’ pt Pohjanpalo (P), 43’ st Rui Modesto (P).

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Peda (16’ pt Magnani), Ceccaroni (30’ st Gyasi); Johnsen (30’ st Corona), Segre (5’ st Rui Modesto), Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron (1’ st Vasic); Pohjanpalo. A disp.: Gomis, Bereszynski, Pierozzi, Bani, Veroli, Blin, Giovane, Gomes. All.: F. Inzaghi.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli (42’ st Bashi), Petriccione (32’ st Rispoli), Pontisso, Alesi (32’ st Frosinini); Liberali (1’ st Di Francesco), Iemmello (16’ st Pompetti); Pittarello. A disp.: Marietta, Jack, Buglio, D’Alessandro, Nuamah, Oudin, Koffi. All.: Aquilani.

ARBITRO: Marcenaro di Genova.

Assistenti arbitrali: Scatragli e Palermo.

Quarto uomo: Collu.

Var: Ghersini. Avar: Di Paolo.

ESPULSI: 48’ st Pierozzi (P).

AMMONITI: Johnsen (P), Segre (P), Pittarello (C), Vasic (P), Pontisso (C), Di Francesco (C).

NOTE: spettatori 33.286, incasso non comunicato. Angoli: 5-1 per il Palermo. Recupero: pt 6’, st 6’.