Polizia e Fondazione Banco di Napoli insieme per la sicurezza online dei minori
Oggi, nella capitale, il Dipartimento della pubblica sicurezza e la Fondazione Banco di Napoli hanno siglato un protocollo d'intesa per avviare una collaborazione mirata a realizzare progetti educativi e campagne di sensibilizzazione sui rischi della rete. L'obiettivo principale è promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, tutelando i minori da ogni forma di violenza e abuso online.
I firmatari dell'accordo
L'intesa è stata sottoscritta dal capo della Polizia Vittorio Pisani e dal presidente della Fondazione Banco di Napoli Orazio Abbamonte. Questo accordo unisce le competenze specialistiche della Polizia di Stato nella prevenzione e nel contrasto dei crimini informatici con la vocazione sociale della Fondazione, da sempre impegnata nel sostegno a iniziative di interesse collettivo, con particolare attenzione all'educazione, alla formazione, alla ricerca e all'assistenza alle categorie più deboli.
Obiettivi e ambiti di intervento
La collaborazione si concentrerà sulla promozione di un uso consapevole e sicuro della rete da parte delle nuove generazioni, delle famiglie e delle fasce più vulnerabili. Attraverso azioni di educazione, prevenzione e protezione, si punta a contrastare lo sfruttamento sessuale dei minorenni online e ogni altra forma di aggressione perpetrata attraverso la rete. Particolare attenzione sarà dedicata al sostegno integrato e prolungato alle vittime, anche sotto il profilo psicologico.
Attività previste
Il protocollo prevede una serie di iniziative concrete, tra cui:
- Sensibilizzazione e informazione sui rischi connessi all'utilizzo delle tecnologie digitali, soprattutto nel territorio di operatività della Fondazione.
- Attività seminariali, corsi di aggiornamento professionale, workshop ed eventi culturali.
- Studio e analisi dei fenomeni emergenti nel dominio cibernetico.
- Sviluppo di progettualità di comune interesse, anche attraverso il sostegno al Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato.
Chi si occuperà delle attività
Per il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, le attività saranno assicurate dal Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica della Direzione centrale per la Polizia scientifica e la sicurezza cibernetica, anche tramite le proprie articolazioni territoriali, e dal Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, in collaborazione con la Fondazione Banco di Napoli.
Un impegno congiunto per la cultura della sicurezza
L'accordo intende mettere a sistema esperienze, competenze e risorse per rafforzare la capacità di prevenzione e sensibilizzazione. L'obiettivo è accompagnare giovani, famiglie e cittadini nella conoscenza dei rischi della rete, contribuendo alla diffusione di una sempre maggiore cultura della sicurezza, della legalità e del rispetto della persona anche nel dominio cibernetico.
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