Polizia e Fondazione Banco di Napoli insieme per la sicurezza online dei minori

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Oggi, nella capitale, il Dipartimento della pubblica sicurezza e la Fondazione Banco di Napoli hanno siglato un protocollo d'intesa per avviare una collaborazione mirata a realizzare progetti educativi e campagne di sensibilizzazione sui rischi della rete. L'obiettivo principale è promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, tutelando i minori da ogni forma di violenza e abuso online.

I firmatari dell'accordo

L'intesa è stata sottoscritta dal capo della Polizia Vittorio Pisani e dal presidente della Fondazione Banco di Napoli Orazio Abbamonte. Questo accordo unisce le competenze specialistiche della Polizia di Stato nella prevenzione e nel contrasto dei crimini informatici con la vocazione sociale della Fondazione, da sempre impegnata nel sostegno a iniziative di interesse collettivo, con particolare attenzione all'educazione, alla formazione, alla ricerca e all'assistenza alle categorie più deboli.

Obiettivi e ambiti di intervento

La collaborazione si concentrerà sulla promozione di un uso consapevole e sicuro della rete da parte delle nuove generazioni, delle famiglie e delle fasce più vulnerabili. Attraverso azioni di educazione, prevenzione e protezione, si punta a contrastare lo sfruttamento sessuale dei minorenni online e ogni altra forma di aggressione perpetrata attraverso la rete. Particolare attenzione sarà dedicata al sostegno integrato e prolungato alle vittime, anche sotto il profilo psicologico.

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Attività previste

Il protocollo prevede una serie di iniziative concrete, tra cui:

Sensibilizzazione e informazione sui rischi connessi all'utilizzo delle tecnologie digitali, soprattutto nel territorio di operatività della Fondazione.

Attività seminariali, corsi di aggiornamento professionale, workshop ed eventi culturali.

Studio e analisi dei fenomeni emergenti nel dominio cibernetico.

Sviluppo di progettualità di comune interesse, anche attraverso il sostegno al Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato.

Chi si occuperà delle attività

Per il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, le attività saranno assicurate dal Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica della Direzione centrale per la Polizia scientifica e la sicurezza cibernetica, anche tramite le proprie articolazioni territoriali, e dal Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, in collaborazione con la Fondazione Banco di Napoli.

Un impegno congiunto per la cultura della sicurezza

L'accordo intende mettere a sistema esperienze, competenze e risorse per rafforzare la capacità di prevenzione e sensibilizzazione. L'obiettivo è accompagnare giovani, famiglie e cittadini nella conoscenza dei rischi della rete, contribuendo alla diffusione di una sempre maggiore cultura della sicurezza, della legalità e del rispetto della persona anche nel dominio cibernetico.