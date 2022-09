Meteo: ecco le previsioni per i prossimi giorni sull'Italia

ROMA, 11 SET - comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.

SABATO 12 SETTEMBRE: al Nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo isolati piovaschi o brevi temporali diurni sui settori alpini. Temperature stabili, massime tra 28 e 30. Al Centro ancora instabile su est e sud della Sardegna, qualche acquazzone pomeridiano sui rilievi laziali, bello altrove. Temperature stabili, massime tra 27 e 32. Al Sud instabile sul nord della Sicilia con temporali localmente intensi, rovesci diurni su Campania, Calabria, Gargano e Appennino; bello altrove. Temperature in calo, massime tra 28 e 31.

DOMENICA 13 SETTEMBRE: al Nord giornata soleggiata con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, qualche nube in più sui settori montuosi. Temperature in lieve aumento, massime tra 29 e 31. Al Centro tornano condizioni di bel tempo ovunque, salvo nubi residue sul sud della Sardegna; clima caldo specie sulle Tirreniche. Temperature in lieve aumento, massime tra 29 e 32. Al Sud prevalenza di tempo stabile e soleggiato, residui temporali diurni su aree interne della Sicilia e Calabria tirrenica. Temperature stabili, massime tra 28 e 32.

LUNEDI' 14 SETTEMBRE: al Nord giornata con sole protagonista e dai connotati prettamente estivi, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature stazionarie, massime tra 29 e 31. Al Centro tempo in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo isolati piovaschi diurni sulle vette appenniniche; clima estivo. Temperature stazionarie, massime tra 29 e 32. Al Sud prevalenza di tempo stabile e soleggiato, salvo residua variabilità su Sicilia e Calabria tirrenica con isolati piovaschi. Temperature stabili, massime tra 28 e 32. (3bmeteo)