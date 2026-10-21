Torino Barriera Nizza controlli ad alto impatto due arresti e multe da 13.500 euro

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Un'operazione straordinaria di controllo del territorio ha interessato il quartiere Barriera Nizza a Torino, con particolare attenzione all'area della stazione di Porta Nuova e a piazza Bengasi. L'iniziativa, disposta dal Questore, ha visto la collaborazione di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, con l'obiettivo di contrastare degrado e illegalità in zone sensibili della città.

Identificazioni e denunce in stazione

Nei pressi dello scalo ferroviario sono state identificate 100 persone. Due cittadini peruviani sono stati denunciati per ricettazione, mentre un cittadino marocchino senza documenti è stato segnalato all'Ufficio Immigrazione per valutare la sua posizione sul territorio nazionale. In via Nizza, un egiziano è stato rintracciato per la notifica di un'udienza del Tribunale per i Minorenni di Salerno, relativa a reati di minacce e danneggiamento.

Arresti per droga e violazione delle misure cautelari

In corso Piero Maroncelli, all'interno di un esercizio alimentare, gli agenti hanno arrestato un cittadino egiziano trovato in possesso di 112 grammi di hashish, presumibilmente destinati allo spaccio. In via Berthollet è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un rumeno, già sorpreso in passato a violare gli arresti domiciliari per acquistare crack. In via Nizza, infine, è stato notificato un ordine di allontanamento di 48 ore a un somalo che ostruiva il passaggio pedonale verso la stazione.

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Sanzioni agli esercizi pubblici per 11.000 euro

Controlli mirati hanno riguardato anche attività commerciali tra corso Maroncelli e piazza Bengasi: alimentari, minimarket, un negozio di telefonia e una macelleria araba. Le ispezioni hanno portato a sanzioni per 11.000 euro complessivi: 7.000 euro al titolare del negozio di telefonia e 4.000 euro a quello di un minimarket, per gravi violazioni fiscali come il mancato collegamento del POS all'Agenzia delle Entrate e la manomissione del registratore di cassa.

Monopattini elettrici: 36 multe e controlli a tappeto

Un focus specifico è stato dedicato all'uso improprio dei monopattini elettrici. Sono stati controllati 50 mezzi e elevate 36 sanzioni amministrative per un totale di 2.500 euro. Le infrazioni più comuni hanno riguardato la mancanza del casco protettivo, l'assenza dell'assicurazione obbligatoria, la mancanza del contrassegno identificativo e il trasporto vietato di passeggeri.

Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari, con la presunzione di non colpevolezza a favore degli indagati fino alla sentenza definitiva.