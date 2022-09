1.452 contagi in 24h,100mila tamponi. 12 le vittime

1.452 contagi in 24h, 100mila tamponi. 12 le vittime. Nessuna regione a zero casi.

ROMA, 16 SET - Sono 1.452 i contagiati dal Covid nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 1.229 di ieri ma individuati con un numero maggiore di tamponi: oltre centomila rispetto agli 80mila di martedì.

Il numero complessivo dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale dunque a 291.442 mentre quello dei dimessi e guariti è di 215.265, 620 più di ieri. In aumento anche l'incremento dei morti: 12 in un giorno mentre ieri erano stati 9.

Nessuna regione fa registrare zero casi.