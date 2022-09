2020: sintesi di un anno particolare per il mondo del gioco

Se dovessimo riassumere l’anno 2020 con una parola sola, sarebbe “coronavirus”. La pandemia ha spinto i governi nazionali ad assumere delle posizioni più o meno dure a seconda della gravità della situazione per contrastare la diffusione del virus.

La misura di cui molti si ricorderanno più a lungo è di certo il lockdown, ovvero la chiusura generale di tutti i servizi e negozi considerati non di prima necessità. Questo comprende interi settori di attività come il turismo e l ristorazione, la cultura, i negozi di beni non essenziali. Anche il settore del gioco non è stato risparmiato.

Tutti i casinò di terra e le altre sale di gioco hanno dovuto chiudere per più di due mesi durante la primavera, e con la seconda ondata ora in corso hanno di nuovo dovuto chiudere le porte. Il risultato di queste chiusure prolungate si è purtroppo tradotto in enormi perdite finanziarie che si stimano attorno ai 30 miliardi di euro, ovvero un quarto del fatturato dell’anno 2019.

Tuttavia, non per tutto il settore del gioco il 2020 sarà un anno da dimenticare. Luigi Conti, editore capo del portale italiano di roulette online roulette-on-line.it ci spiega che per il mondo del gambling digitale la pandemia ha provocato molti meno problemi: “il settore dei casinò online e del gioco online in generale ha saputo fronteggiare la situazione e accogliere il flusso dei nuovi giocatori sia durante i mesi di chiusura che dopo. Con le sale fisiche chiuse, molti giocatori si sono semplicemente trasfreriti online”.

Commento ben confermato dai numeri che indicano una buona salute del settore del gioco digitale. In effetti, pochi settori possono vantarsi di aver avuto una crescita del 42,3% dei ricavi rispetto all’anno scorso in questo contesto di incertezza globale.

Se il futuro dei casinò di terra è ancora ignoto, la situazione delle sale slot dovrebbe migliorare a breve, anche se niente è definitivo per ora. Quello che si sa è che nel migliore dei casi la riapertura sarebbe fissata per il 16 Gennaio 2021 ma soltanto nelle zone gialle, cioè dove la situazione sanitaria è migliore.

Nel frattempo, l’unica via per continuare a divertirsi con i nostri giochi e titoli preferiti rimane quella del gioco online. I casinò online offrono molti vantaggi: la possibilità di giocare da casa in totale sicurezza e al riparo del Covid 19 è il principale vantaggio, soprattutto in questo periodo di seconda ondata. Ma non solo, giocare da casa permette di avere una totale privacy, al riparo dagli sguardi delle altre persone che si trovano in un casinò di terra, permettendo una concentrazione e un’immersione totale nel gioco.

Poi grazie ai dispositivi di oggi come gli smartphone e i tablet che permettono una mobilità totale, puoi giocare da qualsiasi posto (nel tuo giardino, a letto o sul divano). Senza dimenticare il fatto che rispetto ad un casinò di terra, un casinò online non chiude mai e quindi puoi giocare ai tuoi giochi preferiti in qualsiasi momento del giorno o della notte.

Che tu sia un habitué dei casinò online o soltanto un rifugiato dei casinò di terra, come appassionato di gioco avrai sempre modo di divertirti in attesa di giorni migliori che auguriamo a tutti per l’anno prossimo.