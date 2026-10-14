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Abbandona mobili lungo la strada provinciale: denunciato dai Carabinieri Forestali

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Abbandona mobili lungo la strada provinciale: denunciato dai Carabinieri Forestali
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I Carabinieri del Nucleo Forestale di Campello sul Clitunno, al termine di un'attività di indagine, hanno deferito all'Autorità Giudiziaria un uomo residente nella frazione di Marcellano, nel comune di Gualdo Cattaneo. L'accusa è di abbandono di rifiuti lungo la strada provinciale 423.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo aveva recentemente acquistato un immobile nella frazione di Marcellano. Per sgomberare i locali dall'arredamento lasciato dal precedente proprietario, composto principalmente da vecchi mobili di cucina, camere da letto, sedie e suppellettili varie, in più occasioni aveva trasportato e abbandonato il materiale lungo la SP 423 nel territorio di Gualdo Cattaneo.

Le conseguenze legali

A seguito della contestazione, l'indagato si è attivato per recuperare immediatamente i rifiuti abbandonati e ripristinare lo stato dei luoghi. È in corso l'applicazione della procedura delle prescrizioni, con l'ammissione al pagamento di una somma di 4.500 euro a titolo di oblazione, che permetterà all'indagato di estinguere il reato.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell'indagato sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.


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Argomenti:
abbandono rifiuti carabinieri forestali campello clitunno gualdo cattaneo mobili abbandonati denuncia oblazione reato ambientale

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