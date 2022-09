Abuso su una minore, arrestato 55enne reggino. Cc, determinante la collaborazione tra l'Arma e le scuole

REGGIO CALABRIA, 4 MAR - I Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, nei confronti di un 55enne reggino, accusato di violenza sessuale aggravata su una minore. Il provvedimento arriva dopo un'articolata indagine condotta dalla Compagnia di Reggio Calabria, a seguito di una segnalazione ricevuta dal dirigente di un istituto scolastico, frequentato dalla minore, la quale ha confessato il suo malessere al proprio insegnante di sostegno e con il Preside hanno denunciato la vicenda al Comandante di Stazione.



Immediatamente il nucleo operativo della compagnia insieme al Comandante di Stazione ha attivato la rete di supporto antiviolenza, realizzata dal comando provinciale di Reggio Calabria in sintonia con le linee guida del protocollo operativo "codice rosso" per i casi di violenza di genere.La vicenda, sottolineano i militari dell'Arma, rappresenta "un chiaro esempio positivo della perfetta sinergia tra minore, scuola e arma dei Carabinieri che può essere presa a modello, e il collante istituzionale nella Provincia di Reggio Calabria per il perseguimento di tali tipologie di reato difficili da far evidenziare e perseguire".



Per l'anno scolastico 2019/2020, ricorda l'Arma, è stato attuato un progetto innovativo volto ad organizzare diversi incontri nell'ambito della Provincia presso gli Istituti scolastici, incentrati sul tema della 'Formazione alla Cultura della Legalità', di intesa tra il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, col. Giuseppe Battaglia e il Coordinatore degli Ispettori Usr Calabria nonché dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, Maurizio Piscitelli. L'obiettivo quello di coinvolgere gli studenti rendendoli consapevoli dell'essere parte integrante di un sistema di legalità e in tal senso la realizzazione di 'scenari-tipo' che portano il ragazzo a ragionare e operare immedesimandosi nell'essere Carabiniere.