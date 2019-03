Accoltellato all’addome in strada, grave uomo a Torino

TORINO, 3 MARZO - Un uomo è stato accoltellato all’addome a Torino, in corso Principe Oddone, all’altezza con lungo Dora. La vittima, probabilmente originaria del Bangladesh, è stata trasportata dal 118 all’ospedale Cto in codice rosso. L’aggressore è fuggito. Sul posto la polizia, che indaga sull’accaduto.

La vittima è un pakistano di 21 anni, e non un uomo del Bangladesh come appreso in un primo momento. Trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco, e non al Cto, le sue condizioni sono gravi. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura di Torino, che indagano sull'accaduto. A quanto si apprende, l'aggressione sarebbe avvenuta sul marciapiede di corso Principe Oddone, all'angolo con lungo Dora Napoli. Al momento non sembrano esserci testimoni.

Seguono aggiornamenti