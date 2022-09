Acqua: Crotone; Torromino, via a progetto per soluzione carenza

CROTONE, 14 OTT - "Nell'opera di monitoraggio dei progetti che riguardano il territorio crotonese, sono felice di annunciare il via di una importante opera che consentirà di risolvere il problema della carenza idrica e di rinnovare tutto il sistema idraulico della città.

Il progetto di 'ingegnerizzazione' della rete idrica del Comune di Crotone, finanziato per 3,6 milionidi euro, parte grazie alla Regione Calabria ed è attuato direttamente dalla stessa, mediante accordo di programma ai sensi della Legge 241/1991 e della Legge R. n.19/2001 sul procedimento amministrativo".

Lo afferma, in una nota, il deputato Sergio Torromino, di Forza Italia. "Il progetto, redatto dai tecnici del Settore Risorse Idriche del Dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici della stessa Regione - aggiunge Torromino - prevede una fase iniziale di studio dei 200 chilometri circa di rete idrica cittadina mediante, rilievo e mappatura della rete, restituzione dati (S.I.T.), ricerca perdite, rilievo contatori di utenza;, analisi delle utenze, campagna di monitoraggio portate, individuazione degli interventi da realizzare Seguiranno i lavori per oltre 2,5 milioni di lavori di riparazione di perdite, sostituzione di tratti di condotte particolarmente ammalorati, rifacimento allacci utenze.

Complessivamente il lavoro permetterà il risanamento della rete idrica cittadina; il recupero di notevoli volumi d'acqua, una migliore gestione della rete e della relativa funzionalità, una migliore gestione delle perdite ed una migliore distribuzione della risorsa idrica". "Tale importante risultato, mi preme sottolinearlo - conclude Torromino - ad esclusivo merito, della Regione Calabria e dell'attenzione che l'intera giunta ha verso il nostro territorio, dando risposte alle mie continue sollecitazioni".