Aggredisce ex moglie e figlio con accetta, arrestato. A Polistena, uomo bloccato da agenti Commissariato Gioia Tauro

POLISTENA (RC), 12 GIU - Un uomo di 60 anni, L.A., é stato arrestato dalla Polizia a Polistena dopo che aveva aggredito con un'accetta, al culmine di una lite, l'ex moglie ed il figlio.

A chiedere l'intervento della polizia era stata la donna con una telefonata al 113. Sul posto è intervenuto anche personale della Sezione Investigativa del Commissariato di Gioia Tauro, che ha ricostruito con precisione l'accaduto, "facendo emergere - é detto in un comunicato della Questura di Reggio Calabria - la storia di una realtà familiare connotata da vere e proprie condotte persecutorie, molestie, aggressioni e minacce di morte, protrattesi per anni, e poste in essere dall'uomo nei confronti della famiglia, e dell'ex moglie in particolare".

Alla luce di quanto é emerso, confermato anche da altri familiari lungamente sentiti dai poliziotti, coordinati nello svolgimento delle indagini dalla Procura della Repubblica di Palmi, L.A. è stato arrestato per il reato di atti persecutori e portato nel carcere di Palmi. L'arresto è stato convalidato dal Gip, che ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere.