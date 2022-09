Al Bioparco dal 29 settembre al I ottobre attività 'EsploraNatura', domenica 2 ‘giornata dei rinoceronti’

Da giovedì 29 settembre a sabato 1° ottobre 2022 il Bioparco propone una divertente attività: l’EsploraNatura; domenica 2 ottobre sarà invece dedicata ai rinoceronti.

EsploraNatura è un percorso a tappe, simile ad una caccia al tesoro, nei 17 ettari del Bioparco indicato per tutta la famiglia che si svolge in totale autonomia. Aguzzando l’ingegno, risolvendo giochi enigmistici come ‘unisci i puntini’ e semplici rime, si andrà alla scoperta di tante curiosità su sei specie simbolo del parco. Gli indizi si potranno trovare all’interno dei pannelli didattici o nella mappa, o saranno intuizioni da seguire.

Domenica 2 ottobre, dalle ore 11.00 alle 17.00 saranno organizzate attività di sensibilizzazione presso l’area dei rinoceronti bianchi che ospita dal 2019 due maschi di sei anni, Thomas e Kibo.

Inoltre si potrà seguire la visita guidata dal titolo ‘Colori d’Africa’ tra giraffe, zebre, mandrilli, lemuri e rinoceronti, in compagnia di un esperto naturalista che spiegherà caratteristiche e grado di minaccia di questi animali.

Le attività delle giornate sono incluse nel prezzo del biglietto.

Per informazioni www.bioparco.it.

