Al via le iniziative diocesane per la "Domenica della Parola di Dio"

Il prossimo 21 gennaio 2024 sarà celebrata la Quinta Domenica della Parola di Dio, giornata istituita da Papa Francesco il 30 settembre 2019. Il motto di questa edizione è ripreso dal Vangelo di Giovanni: «Rimanete nel mio amore» (Gv 8,31).

Anche per l'appuntamento di quest'anno l'Arcivescovo Claudio Maniago ha fortemente voluto preparare la ricorrenza con una serie di incontri culturali, formativi e liturgico-pastorali.

La prima tappa sarà *la presentazione del libro di don Enzo Gabrieli sull'apostolo Giovanni* edito da *Tau* che si terrà lunedì 15 alle ore 17.30 nei locali della Parrocchia SS. Salvatore di Catanzaro.

Seguirà un incontro di *formazione per catechisti e operatori pastorali* sul vangelo di Marco che si terrà giovedì 18 gennaio alle ore 17,30 presso la Parrocchia di Roccelletta di Borgia. *Relatore sarà il sacerdote Vincenzo Scaturchio, responsabile regionale dell'Apostolato Biblico*.





Domenica 21 gennaio, alle ore 17,30, monsignor Maniago presiederà nella parrocchia di Gagliano la solenne Liturgia della Parola di Dio che prevede una riflessione comunitaria sulla pericope del Vangelo di Marco propria della Terza Domenica del Tempo Ordinario, ossia la vocazione dei primi discepoli di Gesù.

L'organizzazione è stata affidata degli appuntamenti è stata affidata da Mons. Maniago all'Ufficio Catechistico Diocesano che comprende il *Servizio per l'animazione biblica*.

La Domenica della Parola di Dio vuole porre in risalto la presenza del Signore nella vita delle persone. Egli cammina realmente con noi ed è presente attraverso la sua Parola, come viene espresso nel logo della Domenica, ispirato alla vicenda biblica dei Discepoli di Emmaus, in cammino, per ripercorrere con il Signore la Scrittura, lasciandosi ammaestrare e illuminare.