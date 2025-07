Al via domenica 6 luglio “Armonie d’Arte” XXV edizione con la celebrazione di un “Insolito” Morricone

Tempo di lettura: ~3 min

Il Festival, che conferma la sua vocazione a programmazioni acute e particolari, coniuga due programmazioni diverse: il nucleo storico previsto per agosto prioritariamente nel magico scenario del parco Scolacium a Borgia, e Armonie Network a luglio e settembre, prioritariamente sul territorio e soprattutto in un altro luogo suggestivo, l’Orto botanico di Soverato.

Dopo un’iconica inaugurazione generale, prosegue l’11 e il 12 luglio a Soverato con il dittico-omaggio a Pino Daniele e Lucio Dalla. Il founder e direttore artistico Chiara Giordano: “Un progetto dedicato al dialogo, che ricrea un’atmosfera densa di vita, di storia, di ricordi, di musica memorabile che appartiene ormai a ciascuno di noi, per declinare i temi del Festival, tra passato come identità e futuro come disegno e speranza”.

“Se telefonando…”, “Sapore di sale”, “Abbronzatissima”: in pochi sanno che dietro gli inconfondibili arrangiamenti musicali dei più grandi brani del Pop italiano anni ’60 ci fosse il genio creativo di Ennio Morricone.

Ebbene sì, non soltanto immenso compositore di colonne sonore cinematografiche: Morricone ha musicato in maniera geniale le pietre miliari della stagione Pop più fortunata di sempre. Da Edoardo Vianello a Gino Paoli, da Luigi Tenco a Jimmy Fontana, da Mina a Rita Pavone: c’è l’imprinting di Morricone in quei motivi musicali così celebri da rappresentare spesso oggi la leggera colonna sonora del nostro passato.

Un genio che Armonie d’Arte ha scelto di celebrare in maniera originale e alternativa: non soltanto compositore di temi solenni per orchestra ma vera e propria “Pop Star”.

Appuntamento domenica 6 luglio, ore 22, al Parco archeologico nazionale di Scolacium, per la grande apertura di Armonie d’Arte Festival con l’ensemble vocale ed orchestrale del Coro Lirico Siciliano (direttore Francesco Costa), gli arrangiamenti di Corrado Neri, testi e narrazioni di Chiara Giordano, Direttore artistico e founder del Festival. In una data non casuale: domenica 6 luglio ricorrono i 5 anni dalla scomparsa di Ennio Morricone.

In coproduzione con il Coro Lirico Siciliano e prima nazionale, il tributo al genio di Morricone non tralascia, nella seconda parte dello spettacolo, le straordinarie colonne sonore, immortali e amatissime da ogni tipologia di pubblico.

Non solo Morricone: Armonie d’Arte celebra il valore del dialogo con altri due emozionanti omaggi a due pietre miliari della musica leggera italiana: Pino Daniele e Lucio Dalla.

Nella prima settimana di Armonie d’Arte Network, fari puntati sulla splendida location dell’Orto botanico di Soverato, polmone verde della splendida cittadina jonica, l’11 e 12 luglio con il dittico “Ciao Lucio” e “Ciao Pino”.

Di e con Sasà Calabrese, Dario De Luca e Daniele Moraca e con Francesco Montebello, Roberto Musolino, Roberto Risorto, da un’idea di Chiara Giordano. In scena il meglio degli artisti calabresi presenti anche sulla scena nazionale ed oltre, per un Dittico dedicato a coloro che universalmente rappresentano alcune tra le più amate e compiante icone dell'intero patrimonio autoriale della canzone italiana.

“Napul’è”, “Quando”, “Yes I know my way”, “Amore senza fine” narrano quanto “Caruso”, “Anna e Marco”, “L’anno che verrà”, “La sera dei miracoli” di momenti vibranti e di dolce nostalgia nella nostra memoria collettiva emozionale.

Armonie d’Arte sceglie così di avviare la sua 25esima stagione con due operazioni dedicate alla grande musica italiana, che mira al cuore del pubblico declinando il macro tema del festival, “Nuove rotte mediterranee”, nella sua annualità dedicata ai “Transiti”. “Cogliere e raccontare traiettorie materiali e immateriali, tra passato come identità e disegno del futuro come spinta propulsiva, è questo il nostro impegno”, afferma in tal proposito Chiara Giordano, Founder e Direttore artistico del Festival.

Tutte le info, ticketing e programma completo, visitando il sito www.armoniedarte.com e sui canali social dedicati.