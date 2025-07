Tempo di lettura: ~3 min

Il nuovo Codice della Strada introduce l’obbligo dell’Alcolock per i recidivi alla guida in stato di ebbrezza: un etilometro integrato che blocca l’accensione dell’auto se il tasso alcolemico non è pari a zero.

Alcolock obbligatorio per i recidivi: come funziona, chi deve installarlo e quanto costa

L’Alcolock, il dispositivo che impedisce l’accensione dell’auto se il guidatore ha assunto alcol, diventa obbligatorio per chi è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. La misura, prevista dal nuovo Codice della Strada, punta a ridurre gli incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza.

Cos’è l’Alcolock e come funziona

Il funzionamento è semplice: l’automobilista, una volta seduto alla guida, deve soffiare in un etilometro integrato nel sistema. Se il livello di alcol rilevato è superiore a zero, il motore non si avvia. Solo con un tasso alcolemico pari a zero sarà possibile mettere in moto il veicolo.

Chi è obbligato a installarlo

L’obbligo riguarda i conducenti già sanzionati per guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 0,8 g/l. Per due anni potranno circolare solo a bordo di veicoli dotati di Alcolock. Il decreto firmato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, definisce nel dettaglio le caratteristiche tecniche del dispositivo e le modalità di installazione.

Quanto costa

Il costo stimato per l’installazione dell’Alcolock è di circa 2.000 euro, a cui si aggiungono le spese per i boccagli monouso, la manutenzione ordinaria e le verifiche periodiche di taratura.

Le regole del decreto

Il dispositivo potrà essere installato su diversi tipi di veicoli, sia per il trasporto di persone sia per quello di merci, e dovrà rispettare gli standard europei. I produttori avranno l’obbligo di fornire istruzioni precise per l’uso e la manutenzione, mentre gli installatori autorizzati dovranno apporre un sigillo per prevenire manomissioni. Sul sito ufficiale del Ministero ilportaledellautomobilista.it sarà disponibile l’elenco aggiornato dei modelli compatibili e degli installatori autorizzati.

È possibile disattivarlo?

Alcuni modelli potrebbero prevedere la possibilità di disattivazione, utile in situazioni di emergenza. Tuttavia, per sbloccare e riattivare il dispositivo potrebbe essere necessario l’intervento di un tecnico autorizzato.

Cosa succede durante i controlli su strada

In caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, il conducente dovrà esibire:

la dichiarazione originale di avvenuta installazione ;

; il certificato di taratura valido del dispositivo.

Non è necessario aggiornare il documento unico di circolazione del veicolo.

I dubbi dei professionisti del settore

Non mancano le perplessità. L’Aiped (Associazione italiana periti estimatori danni) ha sollevato criticità legali, sostenendo che l’installazione e lo smontaggio dell’Alcolock non rientrano tra le operazioni soggette a verifica della motorizzazione civile, aprendo la strada a potenziali ricorsi.

Anche Federcarrozzieri esprime preoccupazione: "Con quasi il 22% delle auto in circolazione che ha più di 19 anni, è plausibile che molti veicoli non siano tecnicamente compatibili con l’Alcolock". Questo potrebbe generare ulteriori difficoltà pratiche per gli automobilisti coinvolti.

