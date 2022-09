Allerta Meteo Protezione Civile, Ciclone verso il centro-sud, forti piogge. L'evoluzione

Una perturbazione alimentata da un ciclone in arrivo dalle vicine isole Baleari sta provocando in queste ore piogge sparse su alcune regioni del nostro Paese. Al momento, la nostra meteo cronaca diretta, pone forte attenzione ai settori orientali di Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise fino ai comparti più settentrionali della Campania dove sono in atto precipitazioni anche moderati/forti. Altrove il quadro meteorologico si mantiene più asciutto anche con qualche generosa schiarita soprattutto sulle regioni del Nord. Vediamo dunque come evolverà la situazione nelle prossime ore e la tendenza fino a sera.

In mattinata il tempo peggiore lo troveremo sempre al Centro e sulla Sardegna dove si alterneranno piogge a tratti forti accompagnate da locali temporali. I fenomeni più intensi colpiranno soprattutto i settori centro-settentrionali sardi e l'area tirrenica specie il sud della Toscana e gran parte le Lazio. A rischio temporali anche Roma. Col passare delle ore il brutto tempo inizierà a muovere il suo centro motore anche verso le regioni del Sud coinvolgendo in particolare la Campania, la Basilicata e la Puglia.

Continuerà invece a mantenersi più asciutto il tempo al Nord fatta eccezione peri rilievi alpini di confine dove ci attendiamo qualche spruzzata di neve sopra i 1000m di quota.

Arriviamo così alla serata quando il quadro meteorologico si manterrà ancora fortemente perturbato al Centro specialmente su bassa Toscana, Lazio, Abruzzo e Molise. Da segnalare il rischio di forti piogge e locali nubifragi sulle coste laziali fino ad alcuni tratti interni.

Vi segnaliamo infatti che, sulla base delle previsioni e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di lunedì 8 Marzo un avviso di allerta gialla sull'intero territorio di Umbria, Lazio Abruzzo e Molise. (iLMeteo)

