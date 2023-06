"Amici Nel Mondo" di Lusik Harutyunyan, dall'Armenia alla Sardegna!

LUSIK HARUTYUNYAN è nata a Yerevan il 10 Dicembre 1967.

Madre: ANJELA SARAJYAN (ingegnere).

Padre: EDUARD HARUTYUNYAN (avvocato).

Nel 1985 si è diplomato alla scuola intitolata a Dzerzhinsky.

Dal 1986 al 1990 ha frequentato l'Università di Cultura Fisica.

Dal 1990 al 2003 ha lavorato a scuola come allenatrice di Tennis da tavolo e insegnante di Educazione fisica.

Dal 2017 inizia a scrivere poesie e canzoni in armeno, russo e italiano.



La sua prima canzone dal titolo"I bambini ", in lingua russa e armena ha ottenuto grandi successi ricevendo 3 gran premi e 10 primi posti.



La versione russa è cantata dal Gruppo di bambini di Evgeny Gabov.

La versione armena invece è interpretata dall'artista onorata dell'Armenia, Zaruhi Babayan, con i suoi allievi. Il cui videoclip è della MG studio.

La versione mista è cantata dal Grande Coro di bambini а Mosca (direttore artistico Anatolii Kisliakov con la parte armena cantata da Zaruhi Babayan)

Questa canzone ("I bambini") è presente in Armenia su TV, NUR TV, viene cantata nelle scuole e sui palcoscenici, in rotazione su RADIO JAN USA e RADIO JOLLY TORINO fm101.

Esiste già la versione italiana che sarà cantata da un coro di bambini italiano.

Lusik Harutyunyan è autrice premiata dal giornale francese Littercon, dal membro del forum internazionale dei compositori, dal membro del club dei musicisti, fondatore e direttore del progetto internazionale "AMICI NEL MONDO" su radio Jolly Torino fm101 (dj Max Elvis).



"AMICI NEL MONDO" è stato fondato nel 2020.

Ogni lunedì e giovedì vanno in onda le dirette con vari artisti: cantanti, musicisti e poeti.

Nel progetto sono passati tantissimi famosi e giovani artisti come

Marten Yorganzs (Francia),

Proxor Scialiapin (Russia) che canta "Solo tu" il cui testo è della famosa poetessa di San Pietroburgo, la musica invece è di Lusik Harutyunyan famosa autrice e cantante,

Mila Kaminskaya che interpreta anche le canzoni di Lusik, tra cui ricordiamo:

"L'amore trovato "(autore Lusik Harutyunyan),"La prigioniera dell'amor "(autore Lusik Harutyunyan),"Grazie, amore mio "(testo Mila Kaminskaiya, musica Lusik Harutyunyan), Irina Bernazkaya (canto comune)"Due arcobaleni","Questa donna","L'inverno" e tante altre.

Svetlana Achadovskayia (Russia) che canta "Accordi una corda di chitarra",

Yiurii Davidov (Russia) che canta "Ksiusha","Biondo e Bruna"(testo Evgeny Buyanin, musica Lusik Harutyunyan),

Artur Tonakanyan "Zinvor" (testo e musica Lusik Harutyunyan)

...e tanti gli altri artisti.



Lusik colabora con diversi arrangiatori: Arsen Markosyan, Armen Atanesyan, Roman Ostanin, Evgeny Voronzov, Dmitry Utkin, Sergei Panin (che ha scritto musica ed arrangiamento per la canzone "Sto aspettando"(testo Lusik Harutyunyan) interpretata dalla famosa cantante di San Pietroburgo, Natalia Gergieva.

Colabora con il cantautore di Rostov sul Don Tatiana, Tolmaceva che interpreta "Incontro a Venezia", traduzione di Lusik Harutyunyan, musica e testo russo di Tatiana Tolmaceva.

Silva Hakobyan cantante de "La notte" (autore Mane Hakobyan, traduzione in italiano Lusik Harutyunyan e Renato Monti).



Lusik ha partecipato anche al programma televisivo "Fai ridere ai comici", nell'episodio televisivo "Gli angeli ".



Il giorno di Capodanno 2023, sarà al concerto di Natale su DON 24 Tv, organizzato da Amici nel mondo & Marina Orlova.

In Sardegna Lusik continua a scrivere canzoni, continua a portare avanti il progetto e la rubrica "Viaggio con Lusik", facendo conoscere all'estero la cultura e le tradizioni sarde.