Antonella Biscardi. "Il calcio nella rete" Tutti gli uomini del presidente Intervista di A. Mele

Ciao Antonella oggi è la quarta puntata. Come reagiscono pubblico e critica al programma?

Hai riscontri?

Devo dire che sono molto contenta.

Per un programma "diversamente sportivo" gli ascolti sono ottimi.

E’ un'ora che scorre veloce e il pubblico la segue in tv, ma molto anche sui social.

C'è tanto pubblico femminile che mi appoggia, noi donne siamo curiose e ci piace la sperimentazione, credo sia anche per questo.

Mi dici cosa bolle in pentola per la prossima puntata?

Dico il tema e vi lascio pensare a quante sfaccettature può avere "Tutti gli uomini del presidente".

Antonella stai seguendo un percorso storico analitico nelle puntate o segui quello che senti di voler raccontare?

Hai parlato di numeri 10, di portieri ed ora di presidenti.

"Il calcio nella rete" è un programma che cerca sempre di fare un'analisi a tutto campo, di spaziare fra le pieghe di un mondo complesso, articolato, affascinante, specchio per alcuni versi della nostra società che è quello del calcio, sempre in punta di piedi e non a gamba tesa.

Come più volte ho spiegato, seguo l'istinto e l'attimo per trovare argomenti interessanti.

Io Antonella mi aspetto almeno una piccola anticipazione di come affronterete il tema "Tutti gli uomini del presidente".

Nella storia del calcio ci sono stati presidenti e presidenti. E’ proprio questa sfaccettatura del ruolo che andiamo ad analizzare.

Ricorderemo i più emblematici dal loro lato serio e ironico, perché i presidenti sono stati ognuno a proprio modo iconici.

La figura del presidente si incarna in modalità del tutto diverse a secondo l'uomo. C’è quello autoritario, c’è chi ama circondarsi di consiglieri fidati, chi predilige restare nell’ombra, chi preferisce una comunicazione aggressiva, esplosiva, provocatoria e chi, al contrario, lo stile raffinato, sobrio ed elegante.

E poi non può mancare l'aspetto economico. Alcune squadre di calcio oggi non hanno presidenti mecenati ma grandi aziende con capitali da capogiro e bilanci da far quadrare.

In ogni caso, se la traduciamo sul piano filosofico questa figura rimanda a un problema centrale nella storia della filosofia politica: la gestione del potere. Un tema enorme, affascinante che come sempre introdurrà il nostro filosofo Andrea Tortoreto.

Ma non mancherà anche il punto di vista psicologico di una figura così emblematica, controversa, potente, e forse spesso anche solitaria, che è il presidente di una squadra di calcio. Avremo con noi la nostra psicoterapeuta Magda Morrone.

Mi dici qualcosa in più di come vive il programma?

Intanto vive di sinergie, importantissime per la ricerca dei temi, per un'impeccabile messa in onda, per far sentire il pubblico nel mio salotto.

Ma credo tu voglia sapere come il programma è strutturato vero?

Si! mi piacerebbe sapere proprio come viene organizzato.

Intanto va in diretta seguendo la scia che il tema suscita negli ospiti aiutati da contributi filmati.

Importanti per indurre riflessioni fra ieri e oggi, sono quelli dati da il poetico "Pensiero" di Darwin Pastorin, una carezza all'anima, e il distintivo “Punto” di Claudio Onofri".

Ormai con loro c'è una sinergia perfetta. Parliamo solo del tema e loro vanno, ognuno seguendo il proprio istinto.

Il contributo dal punto di vista psicofisico dell'argomento è dato dalla nostra scheda elaborata dai competenti specialisti di "Universal Kisienology".

E si aggiungono contributi volta per volta...

Poi tutto è una discussione libera.

Immancabile lo spazio alla redazione per aggiornamenti, contributi social e incursioni del “Grillo parlante”. Loro sono “I miei ragazzi”, mi piace scherzare su questo, è il mio momento di vanità.

Sono giovani preparati, dinamici, divertenti: il giornalista Alessandro Pica, il cantautore e nostro specialista social Leone Romani e l’attore Luigi Pisani.

E il parterre degli ospiti ”Il salotto”, senza il quale il programma non vivrebbe.

Ultimo, ma solo per ordine di enunciazione.

Lo "sgub" di oggi?

A chi sarà dedicato il piatto di Roberto Scarnecchia?

Vedere per sapere.

Insomma mi lasci a bocca asciutta?

Oggi si! Ti ho veramente raccontato tante cose, e sempre con enorme piacere.

Prima di salutarci ricordi dove vedere il programma e l'appuntamento?

Certamente.

Da oggi lunedì 21 settembre dalle 21.00 alle 22.00 "Il calcio nella rete"

Visibilità: su Goldtv canale 17 ( per il Lazio)

in streaming www.goldtv.it www.antonellabiscardi.it www.inmoveproduction.it

In diretta sui miei social fb e Instagram.

Su fb della rete e di inmoveproduction

Anche sul sito www.infooggi.it e www.universalkinesiology.it

Insomma chi vuole mi trova!

Allora Antonella buona diretta!

Grazie Alessandra per la consueta chiacchierata.

Vi aspetto!

Inmove Production

