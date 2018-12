Anziano morto in casa nel Pavese: fermato il figlio per omicidio

PAVIA, 12 NOVEMBRE - Il figlio maggiore dell'anziano trovato morto ieri sera in casa nel pavese e' stato fermato dai Carabinieri dopo l'interrogatorio. L'uomo è indiziato di aver ucciso l'anziano padre e di averne nascosto il cadavere in casa. L'allarme era scattato nel tardo pomeriggio di domenica a Giovenzano, frazione del comune di Vellezzo Bellini (Pavia). Il figlio fermato viveva in casa insieme al pensionato di 77 anni. Ad allertare i carabinieri è stato l'altro figlio che ha scoperto il corpo senza vita del padre nell'appartamento. L'anziano, secondo il referto dell'esame dei medici legali, sarebbe morto almeno 5 giorni fa. Portato in caserma e interrogato per ore, i carabinieri hanno fatto scattare il fermo. L'accusa e' di omicidio e di occultamento di cadavere.