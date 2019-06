Appello Toninelli contro l'abbandono dei cani in Estate 'Telefonate subito al 112'

ROMA, 23 GIUGNO - Appello contro l'abbandono degli animali per strada del ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che condivide su Fb la campagna lanciata dall'Anas 'Amamiebasta'. "I cani - scrive il ministro - sono i migliori amici dell'uomo, ma non sempre noi umani sappiamo ripagare il loro amore e la loro fiducia. Chi abbandona un animale in strada, oltre a non avere un cuore, commette un reato penale e mette a repentaglio la vita di chi viaggia. Se vedete qualcuno che abbandona un animale, non girate la testa dall'altra parte: chiamate subito le forze dell'ordine al 112 o il numero verde Anas 800-841148. Salverete la sua vita e eviterete possibili incidenti stradali. Aiutatemi a diffondere questo messaggio e a proteggere tante vite innocenti".