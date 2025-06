Ardore: L’Academy Ardore si rifà il restyling societario per la stagione 2025/26.

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

L’Academy Ardore riavvia le sue attività, in abbondante anticipo rispetto alle squadre della sua categoria, con un restyling societario che lascia comunque immutati i pilastri che hanno fondato questa realtà sportiva e sociale.

L’assemblea dei soci dei giorni scorsi ha deciso di sdoppiare la presidenza, per dare più ordine alle attività ed una migliore organizzazione logistica. Sarà Gianfranco Sorbara ad affiancare l’attuale Presidente e Fondatore Pino Varacalli condividendone il ruolo. Dei “fondatori” il vice presidente ed il direttore sportivo saranno rispettivamente gli imprenditori Francesco Patea e Domenico Castelvetere e Rosalba Varacalli si occuperà prevalentemente di scuola calcio e femminile. Le new entry sono tante e qualificate: Antonio Careri, Salvatore Muscatello, Andrea Alessi, Salvino Marando, Roberto Marando e Domenico Zangara per la prima squadra e Francesco Bova che si impegnerà nella scuola calcio. Tutti appassionati di sport, impegnati nel sociale e nel volontariato, uomini e donne insomma che vogliono fare la loro parte per la crescita del tessuto sociale locale.

La società rimane comunque sempre aperta a nuovi ingressi, perché a prescindere dagli incarichi, qui le decisioni verranno sempre prese in modo collegiale.

Il primo annuncio nelle prossime ore sarà quello del Mister della prima squadra proprio per dare avvio a tutta l’organizzazione propedeutica all’avvio della stagione.

Una società sportiva quindi questa dell’Academy Ardore che col progetto “amatori” si completa e competerà in tutte le categorie previste per fornire un’offerta sempre più ricca e qualificata, una società ancora giovane, ma con tanta voglia di crescere e migliorarsi.

Dirigenza Academy Ardore - Stagione Calcistica 2025/26

Pino Varacalli - Presidente responsabile scuola calcio

Gianfranco Sorbara - Presidente responsabile prima squadra

Francesco Patea - Vice Presidente

Antonio Careri - Direttore Generale responsabile prima squadra

Rosalba Varacalli - Direttore Tecnico delega scuola calcio

Salvatore Muscatello - Direttore Tecnico delega prima squadra

Domenico Castelvetere - Direttore Sportivo responsabile prima squadra

Andrea Alessi - Dirigente delega Segreteria prima squadra

Salvino Marando - Dirigente delega Tesoreria prima squadra

Francesco Bova - Dirigente delega settore giovanile

Domenico Zangara - Dirigente delega prima squadra

Roberto Marando - Dirigente responsabile progetto Amatori