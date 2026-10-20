Arrestato a Napoli un 24enne con hashish nascosto nel pacchetto di sigarette

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Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di San Giovanni Barra, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un 24enne con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il controllo in via Mastellone

Durante il pattugliamento, i poliziotti hanno notato un uomo a bordo di un'autovettura in via Mastellone e hanno deciso di fermarlo per un controllo. L'intuito investigativo degli operatori ha trovato positivo riscontro: all'interno di un pacchetto di sigarette, il giovane nascondeva 8 involucri di hashish del peso complessivo di circa 35 grammi. Inoltre, addosso al fermato sono stati trovati 110 euro in banconote di diverso taglio, verosimilmente provento dell'attività illecita.

L'arresto e le conseguenze

Per tali motivi, il prevenuto è stato tratto in arresto dal personale operante. L'operazione rientra nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona orientale di Napoli, un settore particolarmente sensibile e oggetto di costante monitoraggio da parte delle forze dell'ordine.

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Un fenomeno da non sottovalutare

La vicenda di via Mastellone richiama l'attenzione su un problema diffuso: la detenzione e lo spaccio di droga anche in piccole quantità, spesso occultate in oggetti di uso quotidiano come i pacchetti di sigarette. Le forze di polizia intensificano i controlli per arginare il fenomeno e garantire la sicurezza dei cittadini.