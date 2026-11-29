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Milano - Un arresto lampo da parte della Polizia di Stato ha sventato una truffa ai danni di una donna di 68 anni. L'episodio si è verificato in zona piazza Brescia, dove gli agenti della Squadra Mobile hanno fermato un cittadino italiano di 24 anni, già noto alle forze dell'ordine, mentre tentava di dileguarsi con un bottino di monili in oro.

Il piano dei truffatori

Secondo la ricostruzione, la vittima era stata contattata al telefono da un sedicente maresciallo dei Carabinieri, che le aveva raccontato di una rapina avvenuta in una gioielleria milanese. La targa dell'auto dei rapinatori sarebbe risultata riconducibile al marito della donna. Per allontanare il coniuge, i truffatori lo hanno indotto a recarsi in caserma con una scusa, lasciando la 68enne sola in casa. Poco dopo, un giovane si è presentato alla porta qualificandosi come delegato incaricato di verificare i gioielli di famiglia per scagionare il marito. Con la scusa di controllare un documento d'identità, il malvivente ha distratto la donna e si è impossessato di un canovaccio contenente preziosi.

L'intervento degli agenti

Gli agenti della Squadra Mobile, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori, hanno notato l'uomo aggirarsi con un cappellino con visiera e in costante comunicazione telefonica. Insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno seguito e bloccato al piano terra del palazzo mentre scendeva di corsa le scale. Addosso, il 24enne aveva ancora il canovaccio con i monili in oro appena sottratti.

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La vittima e le indagini

Contattata dai poliziotti, la donna ha confermato di essere caduta nella trappola. Ora il 24enne dovrà rispondere di truffa aggravata. Le indagini proseguono per identificare eventuali complici e verificare se la tecnica sia stata utilizzata in altri episodi simili.

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