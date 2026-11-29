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Il Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento della stagione MotoGP, perde uno dei suoi protagonisti: Alex Marquez non prenderà parte alla gara. Il pilota del team Gresini Racing è stato costretto a dare forfait a causa di un broncospasmo che lo ha colpito nella notte, rendendo necessario il trasferimento in ospedale per accertamenti.

Le condizioni di Alex Marquez

Secondo quanto riportato dal team, il pilota spagnolo ha accusato difficoltà respiratorie che non gli hanno permesso di scendere in pista. La decisione di non correre è stata presa in accordo con i medici, che hanno preferito non rischiare ulteriori complicazioni. Alex Marquez stava disputando una stagione positiva, con diversi piazzamenti a punti, e la sua assenza rappresenta un duro colpo per il team Gresini.

Marc Marquez il più veloce nel warm up

Nel frattempo, il fratello maggiore Marc Marquez ha dominato il warm up, segnando il miglior tempo in sella alla Ducati del team Gresini. Per l'occasione, il pilota catalano ha sfoggiato una speciale livrea dorata e un casco abbinato, celebrando quella che sarà la sua ultima gara in MotoGP prima del passaggio in Ducati ufficiale nel 2025? No, l'ultima gara in MotoGP con il team Gresini. La livrea dorata vuole essere un omaggio alla sua carriera e al suo legame con il team. Marquez ha dimostrato di avere un ottimo passo e si candida a un ruolo da protagonista nella gara odierna.

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Le implicazioni per il GP di Valencia

L'assenza di Alex Marquez apre scenari interessanti per la classifica finale, ma soprattutto priva la gara di un pilota combattivo. Il team Gresini si affida ora a Marc Marquez per ottenere un risultato importante nell'ultimo appuntamento stagionale. La gara di Valencia si preannuncia comunque ricca di emozioni, con la lotta per il titolo ormai chiusa ma con tanti piloti pronti a giocarsi le ultime posizioni.

Alex Marquez sarà probabilmente sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni per escludere conseguenze più serie. La sua presenza nei test di fine stagione è ancora da valutare.

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