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Un'imponente operazione di controllo del territorio ha coinvolto nella giornata di ieri la città di Crotone e il comune di Isola di Capo Rizzuto. Il Questore della Provincia, Renato Panvino, ha disposto un servizio straordinario che ha visto impegnate tutte le articolazioni della Questura e delle Specialità, con l'obiettivo di prevenire e reprimere i reati e verificare la posizione di soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale.

Le operazioni hanno portato all'identificazione di 569 persone, di cui 143 con precedenti penali, e al controllo di 322 veicoli. Sono stati effettuati 13 controlli domiciliari nei confronti di persone agli arresti domiciliari e sorvegliati speciali, 26 posti di controllo e elevate 5 sanzioni al Codice della Strada. Una persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza.

Controlli mirati e prevenzione

Il personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile ha posto particolare attenzione su 13 soggetti sottoposti a limitazioni della libertà per reati legati agli stupefacenti e all'associazione mafiosa. Un terzo equipaggio ha identificato 38 persone, di cui 14 con precedenti, e controllato 28 veicoli.

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L'Ufficio Immigrazione e la Digos hanno verificato la posizione di 25 cittadini extracomunitari, risultati in regola sul territorio nazionale, e hanno effettuato controlli sulle dichiarazioni di ospitalità. La Polizia Ferroviaria ha concentrato l'attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie cittadine, identificando 61 persone (17 con precedenti) e controllando 47 veicoli.

Gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo, identificando 152 persone (42 con precedenti) e controllando 81 veicoli. Nel corso delle attività sono state elevate 4 sanzioni al Codice della Strada, con il ritiro di una carta di circolazione e di una patente e il fermo amministrativo di un veicolo.

Attività commerciali sotto esame

La Polizia Amministrativa ha eseguito un controllo presso un esercizio di vicinato operante nel settore della vendita al dettaglio di prodotti non alimentari, acquisendo documentazione per verificare la regolarità dell'attività. Inoltre, ha notificato al titolare di una gioielleria due provvedimenti emessi dal Questore: l'ordinanza di cessazione immediata dell'attività di vendita al dettaglio di oggetti preziosi e il decreto di revoca della licenza per l'attività di lavorazione e riparazione degli stessi. I provvedimenti sono scaturiti da irregolarità amministrative riscontrate in precedenti ispezioni.

Denuncia per guida in stato di ebbrezza

Nel corso della stessa giornata, gli agenti delle Volanti hanno denunciato un uomo per guida in stato di ebbrezza: al controllo è risultato positivo all'alcoltest con un tasso di 0,99 g/l. Nell'ambito del servizio di controllo del territorio nel capoluogo, sono state identificate 280 persone (56 con precedenti) e controllati 166 veicoli, con una sanzione al Codice della Strada.

L'operazione conferma l'attenzione delle forze dell'ordine per la sicurezza e la legalità, con un'azione coordinata che ha permesso di verificare la posizione di numerosi soggetti e di intervenire su attività commerciali irregolari.