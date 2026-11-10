Aggressione a Lumezzane: tre arresti per il ferimento di un connazionale

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I Carabinieri della Stazione di Lumezzane hanno eseguito tre misure cautelari di custodia in carcere nei confronti di tre cittadini pakistani, due ventenni e un ventiduenne, su disposizione del GIP del Tribunale di Brescia. L'operazione è legata all'aggressione avvenuta lo scorso 11 ottobre in piazza Paolo VI a Lumezzane, dove un pakistano di 26 anni è stato ferito con armi da taglio.

La dinamica dell'aggressione

Secondo la ricostruzione dei militari, la vittima sarebbe stata contattata da alcuni connazionali per un appuntamento in piazza. Una volta arrivato sul posto, è stato aggredito dal gruppo e colpito con armi da taglio alla spalla, alle mani e alle cosce. Trasportato agli Spedali Civili di Brescia, è stato dimesso con una prognosi di 45 giorni.

Le indagini e gli arresti

L'attività investigativa, avviata immediatamente dopo l'aggressione, ha permesso di identificare gli aggressori anche attraverso l'analisi dei profili social network e le testimonianze delle persone presenti. I tre arrestati, ritenuti gli esecutori materiali del ferimento, sono stati condotti presso la casa circondariale di Brescia a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

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Si precisa che, nel rispetto dei diritti dell'indagato e del principio costituzionale di presunzione di innocenza, la responsabilità penale sarà definitivamente accertata solo a seguito di eventuale sentenza irrevocabile di condanna.