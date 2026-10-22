Tor Sapienza, droga catalogata in casa: arrestato un venticinquenne dalla Polizia di Stato
La Polizia di Stato ha arrestato a Tor Sapienza, quartiere di Roma, un venticinquenne di origini cosentine con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, condotta dagli agenti del V Distretto Prenestino, ha portato al sequestro di circa 6 kg di droga, tra cui cocaina, hashish e ketamina, custoditi in un vero e proprio archivio domestico organizzato con scrupolo.
Blitz durante uno scambio in strada
Gli investigatori, appostati in via della Rustica, hanno notato un veicolo in sosta e osservato un giovane uscire da un edificio di via Collatina per dirigersi verso l'auto. Dopo aver assistito allo scambio droga-denaro, sono intervenuti, trovando nella disponibilità del ragazzo il denaro appena ricevuto in cambio della dose.
La perquisizione e l'archivio della droga
Da quel primo intervento, gli agenti hanno risalito la filiera fino all'abitazione del giovane. Qui, sulla scrivania, hanno trovato quattro grammi di cocaina accanto a un frullatore ancora intriso di sostanza e a un bicchiere di plastica con materiale da taglio. Ma è stata la camera da letto a rivelare l'organizzazione meticolosa: cassetti e armadi fungevano da scomparti di un vero archivio, con sezioni dedicate alla pesatura, al confezionamento, al taglio e alla rendicontazione economica, oltre a un vano cassaforte per i proventi.
Nell'armadio, le diverse sostanze erano riposte in scatole di scarpe, ciascuna etichettata con indicazioni sulla tipologia, sul numero di involucri e sul peso. Il catalogo delle scorte ha restituito un totale di 6 kg di stupefacente.
Arresto e custodia cautelare
Per il venticinquenne sono scattate le manette e il sequestro di quanto rinvenuto. L'Autorità Giudiziaria ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Le indagini sono nella fase preliminare e vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
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