Pavia, hashish nascosto nei pacchi di biscotti: arrestato un uomo
Nel quadro delle attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, i Carabinieri hanno condotto una serie di controlli nel Pavese, estendendosi dal centro città fino alle zone rurali di Siziano e Bornasco. L'operazione più rilevante si è verificata in viale Cremona, dove i militari della Sezione Radiomobile hanno fermato un'auto con a bordo un individuo dal comportamento sospetto.
Controllo e perquisizione
Durante il controllo, l'uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e del veicolo. In questa fase, i carabinieri hanno rinvenuto 34,63 grammi di hashish nascosti nell'auto. Gli accertamenti successivi hanno portato a una perquisizione domiciliare.
Scoperta nell'abitazione
Nell'appartamento dell'uomo, i militari hanno trovato 306,37 grammi di hashish abilmente occultati all'interno di alcune scatole di biscotti. La droga era confezionata in modo da non destare sospetti. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
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