Pavia, hashish nascosto nei pacchi di biscotti: arrestato un uomo

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nel quadro delle attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, i Carabinieri hanno condotto una serie di controlli nel Pavese, estendendosi dal centro città fino alle zone rurali di Siziano e Bornasco. L'operazione più rilevante si è verificata in viale Cremona, dove i militari della Sezione Radiomobile hanno fermato un'auto con a bordo un individuo dal comportamento sospetto.

Controllo e perquisizione

Durante il controllo, l'uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e del veicolo. In questa fase, i carabinieri hanno rinvenuto 34,63 grammi di hashish nascosti nell'auto. Gli accertamenti successivi hanno portato a una perquisizione domiciliare.

Scoperta nell'abitazione

Nell'appartamento dell'uomo, i militari hanno trovato 306,37 grammi di hashish abilmente occultati all'interno di alcune scatole di biscotti. La droga era confezionata in modo da non destare sospetti. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza