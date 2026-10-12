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Pavia, hashish nascosto nei pacchi di biscotti: arrestato un uomo

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Pavia, hashish nascosto nei pacchi di biscotti: arrestato un uomo
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Nel quadro delle attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, i Carabinieri hanno condotto una serie di controlli nel Pavese, estendendosi dal centro città fino alle zone rurali di Siziano e Bornasco. L'operazione più rilevante si è verificata in viale Cremona, dove i militari della Sezione Radiomobile hanno fermato un'auto con a bordo un individuo dal comportamento sospetto.

Controllo e perquisizione

Durante il controllo, l'uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e del veicolo. In questa fase, i carabinieri hanno rinvenuto 34,63 grammi di hashish nascosti nell'auto. Gli accertamenti successivi hanno portato a una perquisizione domiciliare.

Scoperta nell'abitazione

Nell'appartamento dell'uomo, i militari hanno trovato 306,37 grammi di hashish abilmente occultati all'interno di alcune scatole di biscotti. La droga era confezionata in modo da non destare sospetti. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.


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Argomenti:
pavia droga hashish carabinieri spaccio arresto biscotti controllo

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