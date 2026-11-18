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Un nuovo episodio di spaccio è stato sventato dalla Polizia di Stato a Catania, dove gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un giovane pusher e segnalato un acquirente. L'operazione rientra nei servizi di controllo del territorio che mirano a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nelle zone centrali della città.

L'appuntamento davanti allo sportello bancario

Secondo la ricostruzione della Questura, i due si erano dati appuntamento davanti a uno sportello bancario di viale Africa. I poliziotti, impegnati in un servizio di pattugliamento, hanno notato l'atteggiamento sospetto di un catanese di 28 anni, residente a Misterbianco, e di un 33enne originario di Messina. Dopo un breve scambio di saluti, i due si sono diretti verso una panchina con fare guardingo. Durante la conversazione, il pusher si guardava ripetutamente intorno, poi ha estratto dalla tasca diverse bustine che ha consegnato all'altro uomo, ricevendo in cambio alcune banconote.

L'intervento degli agenti e il sequestro

A quel punto i due si sono allontanati, ma i poliziotti sono intervenuti bloccandoli prima che potessero fuggire. L'acquirente è stato trovato in possesso di sette bustine di marijuana per un peso di 25 grammi, pagate 130 euro. L'uomo ha ammesso di aver acquistato la droga per uso personale ed è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Il 28enne è stato perquisito: oltre ai 130 euro appena ricevuti, aveva con sé altre cinque bustine di marijuana per 19 grammi. In totale, 44 grammi di droga sono stati sequestrati dai "Falchi" della Squadra Mobile.

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Arresto e provvedimenti

Il pusher è stato arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti; resta ferma la presunzione d'innocenza fino a condanna definitiva. Informato dell'arresto, il PM di turno presso il Tribunale di Catania ha disposto gli arresti domiciliari nella sua abitazione di Misterbianco, in attesa dell'udienza di convalida davanti al GIP. L'operazione conferma l'attenzione delle forze dell'ordine nel contrasto allo spaccio, soprattutto nelle aree frequentate da giovani.